亞美亞將幫助亞太市場加快採用雲聯絡中心

新加坡 2018 年 5 月 3 日電 / 美通社 / -- 全球領先的通信公司 Avaya Holdings Corp. （亞美亞控股公司，NYSE: AVYA）今天宣佈，該公司加強其對亞太地區業務流程外包 (BPO) 領域的承諾。亞美亞 (Avaya) 現在為亞太市場推出端到端聯絡中心即服務 (CCaaS) 解決方案，2018 年 7 月將首先在印度和菲律賓推出，之後到 2018 年 12 月覆蓋其他亞太地區國家。



亞美亞 CCaaS 解決方案將讓 BPO 機構獲得能夠邁上雲端的靈活部署選擇，支持這些機構提供與眾不的服務，而這些服務能夠幫助提升勞動力效率和實現業務流程自動化。BPO 機構將能繼續獲得他們預計從亞美亞那裡得到的一致體驗，並能以他們自己的速度，將業務遷入雲端，同時繼續關注為客戶創造價值。



在宣佈這一消息之前，亞美亞與亞太地區領先的 BPO 客戶舉行了專門的圓桌會議，這場圓桌會議也是今天在新加坡舉行的「Experience Avaya」（體驗亞美亞）亞太活動的一部分。亞美亞高管感謝 BPO 客戶對亞美亞做出了承諾，他們為新計劃提供了指導，並討論能夠以何種方式攜手創造更大的共同價值。







亞美亞正在與一些亞太地區的領先 BPO 機構積極推動數字化轉型計劃，幫助這些 BPO 機構構建獨一無二和與眾不同的解決方案，支持轉變客戶體驗和創造更大的價值。亞美亞現在為菲律賓十大外包商、日本五大 BPO 機構、印度各大領先 BPO 機構和亞太地區的眾多其它 BPO 機構提供聯絡中心解決方案。







此次推出新的雲解決方案源自於亞美亞在今年收購了 Spoken Communications，後者是面向企業客戶的 CCaaS 解決方案的領先創新企業。Spoken 的雲原生多租戶架構現在與亞美亞 Aura 和 Elite 技術無縫整合，能夠為像 Oceana 這樣的亞美亞全渠道解決方案和亞美亞統一通信即服務解決方案帶來強勁架構。如今 Spoken 已經成為了亞美亞大家庭的一員，BPO 機構能夠借此為他們的美國客戶，獲取雲端上的語音服務，這能夠為他們帶來更好的靈活性和可擴展性選擇。







「我們與 BPO 領域的關係對亞美亞極有價值，我們很榮幸能夠成為如此多的亞太地區公司的長期合作夥伴，而這些亞太地區公司是我們 BPO 生態系統的核心。支持亞太地區可以大大推動我們面向 BPO 領域的投資、產品開發和上市戰略。如今，我們加倍重視我們對這一領域的承諾，並為我們客戶的轉型之旅勾勒路線圖。」



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』