美公布對進口PET課徵反傾銷稅率 遠東新將以美國製造就近供應

美國公布對進口 PET 課徵反傾銷稅率，台廠遠東新 (1402)11.89%、新纖(1409)9.02%、力麗(1444) 等其他化纖廠 10.99%，相對於巴西、印尼等同業的稅率為低，但比巴基斯坦、韓國廠商 (除 Lotte、TK 化工兩家外) 高。美國去年 2 月開始對進口 PET 展開反傾銷稅調查，今年 4 月 27 日作成初判，按照其公布的稅率來看，巴西化纖廠被判的最重，反傾銷稅率在 24%~226% 之間，巴基斯坦化纖廠最輕，反傾銷稅率是 7.75%，韓國的 Lotte 化工、TK 化工兩家廠商被課的反傾銷稅率高達 101.41%，特別高，但 SK 及其他韓廠的反傾銷稅率皆為 8.81%。



台廠之中，以遠東新被課反傾銷稅率 11.89% 最高，但遠東新今年 2 月 1 日甫以 3,350 萬美元價金標下美國 M&G 位於美國西維吉尼亞州 PET 廠，預計今年第三季可以投產，年產能是 36 萬噸，將就近供應美國市場，台灣生產的 PET 將銷往美國以外的市場。



新纖、力麗則因 PET 銷美數量非常少，不受反傾銷稅率影響，但力麗說，不會因反傾銷稅而放棄美國市場，將持續展開布局。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』