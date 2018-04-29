敬鵬平鎮廠火警為近年最慘重PCB廠意外事件 殘火控制中

全球車用 PCB 市占率高達 13% 的敬鵬 (2355-TW)， 該公司桃園平鎮廠區在昨 (28) 日晚間 9 時發生火警事故，由於整棟 5 樓廠房在陷於火海，廠房燃燒逾 13 小時，已造成 5 名消防人員殉職，兩名員工不治，至今天上午 10 時 15 分仍在進行殘火控制中，這是台商 PCB 廠最重大傷亡的工安事件。

敬鵬目前產能擁有包括桃園廠、中國大陸江蘇常熟廠及泰國廠 PCB 生產線，對於敬鵬的請是否可能因此產生轉單效應，由於敬鵬的目前產能受損狀況並不明朗，非汽車板生產可能由其他廠區生產支應，但 PCB 業界人士指出，目前由於汽車板客戶認證嚴格，短期轉單並不容易出現，最多也是需求急的狀況下，轉交其他已獲認證的 PCB 廠少量承接。

桃園市消防局於晚間 9 點 26 分接獲敬鵬火警報案，最新統計已派出 87 車 292 人次灌救此一敬鵬的火警事件。

對於敬鵬的平鎮廠大型火警釀成重大的火勢造成 5 名打火兄弟殉職、兩名員工不治的意外傷亡事件，敬鵬發言人蕭公彥今天並未進一步提出說明；而敬鵬昨日的火警也是今年以來 PCB 族群繼台虹 (8039-TW) 昆山廠火警之後的另一工安意外事件。

歷年來台商 PCB 廠的發生大小廠區火警的除昨晚的敬鵬之外，包括華通 (2313-TW)、金像電 (2368-TW)、燿華 (2367-TW)、志超 (8213-TW)、欣興 (3037-TW)、楠梓電 (2316-TW)、健鼎 (3044-TW) 都曾發生過海內外廠區火警事件，PCB 業界人士指出，PCB 製程包括以必須加熱的電鍍、烤箱製程，而排風管也是個事故發生重點，同時，最易發事故的以燃燒油料的鍋爐，用於高溫高壓的貼合，而鍋爐燃油起火則易加大火勢。

德國 BOSCH、Continental、日本 Denso 等車用電子大廠均為敬鵬客戶，敬鵬 2017 年營收 236.46 億元，汽車板比重占整體營收達 75%，消費性電子應用占 10%，工業產品應用占 9%，通訊電子應用占 3%，其他占 3%，換算下來，敬鵬去年在汽車板營收高達 177.34 億元，也寫新高紀錄。