歐元區經濟放緩：第一季增幅創一年半新低

受惡劣天氣、歐元走強和罷工等因素影響，歐元區第一季經濟增幅回落，是 2016 年第二季以來的最低。

歐洲統計局稱，歐元區第一季 GDP 季月增初值 0.4%，符合預期，低於前值 0.7%。

歐元區第一季 GDP 年增率初值 2.5%，符合預期，前值 2.8%。

英國《金融時報》稱，政策制定者現在面臨的問題是，歐元區經濟放緩是暫時的，還是經濟更明顯下滑的開始。因為第二季第一個月的經濟數據，有喜有憂。

歐元區 4 月製造業 PMI 終值 56.2，為 13 個月新低，3 月終值 56.6。

德國 4 月製造業 PMI 終值 58.1，3 月終值 58.2。

而歐元區第二大經濟體法國製造業依舊保持增長。法國 4 月製造業 PMI 終值 53.8，3 月終值 53.7。

歐洲央行行長德拉吉上周表示，該行將在未來幾個月內「謹慎」地看待這些數據。德拉吉強調，決策者依然樂觀地認為，歐元區經濟將保持強勁，足以支撐通膨率接近歐元區的目標（略低於 2%）。

不過，IHS Markit 周三評論稱，「雖然市場依舊錶現出穩健的擴張速度，但自 2017 年 12 月 PMI 創記錄以來，經濟增長已經失去動能」，新訂單和就業增速放緩是經濟增速降低的主要原因，除了德國和法國外，歐元區其它國家的新出口訂單增速均下降。

IHS Markit 首席經濟學家克里斯 · 威廉森（Chris Williamson) 認為，供應限制、罷工、惡劣的天氣和異常高的疾病發病率，是歐元區經濟不景氣的主要原因。

此外，他稱歐元走強和價格上漲等其它因素，也抑制了需求；對於貿易戰和英國「脫歐」的擔憂，也導致不確定性加劇，凸顯了經濟下行的風險。

ING 分析師表示，虛弱的市場信心已經轉化成低增長，對於貨幣政策鷹派來說，在歐洲央行 6 月會議之前，這份經濟數據並沒有提供多少好處。

『新聞來源／華爾街見聞』