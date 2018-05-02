歐股盤中─基本資源股走揚 泛歐Stoxx 600漲0.65%

市場持續關注企業財報表現、美國聯準會 (Fed) 利率會議等消息，週三 (2 日) 歐股早盤，基本資源股走揚，泛歐 Stoxx 600 指數一度上漲 0.65%。

台北時間週三下午 6 點 07 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.65%，英國 FTSE 指數上漲 0.51%，德國 DAX 指數上漲 1.20%，法國 CAC 40 指數上漲 0.20%。

週三早盤，基本資源股走揚，上漲約 2%；科技股也表現亮眼，其中，受惠於蘋果財報優於預期的消息，奧地利微電子 (Austria Microsystems) 股價大漲 7%。

英國生鮮電商龍頭 Ocado 股價上漲 4.8%，丹麥藥廠 Novo Nordisk 首季財報表現佳，帶動股價上揚 4%。

英國博弈網站 Paddy Power Betfair 因第 1 季獲利下滑，導致股價重挫逾 6%；英國保險公司 Direct Line 股價下跌 4%。

美國聯準會 (Fed) 自 5 月 1 日起，召開為期 2 天的利率會議，市場預期，Fed 會維持基準利率於 1.50% 至 1.75% 不變。

Fed 將於台北時間 5 月 3 日凌晨 2 點左右，公布利率決策，不舉行記者會。

Fed 下次會議時間為 6 月 12、13 日，投資人多認為，屆時 Fed 將升息。