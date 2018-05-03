美股盤中─主要指數下滑 等待Fed利率決議

美國股市週三中場走低，投資人等待聯準會 (Fed) 公布最新利率決議。

Fed 定於台北時間凌晨 02:00 公布利率決議。根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，市場預期 5 月升息機率僅 5.7%。

台北時間 24:00

道瓊工業平均指數下跌 86.00 點或 0.36% 至 24013.05。

Nasdaq 指數下跌 9.57 點或 0.14% 至 7121.14。

S&P 500 指數下跌 9.25 點或 0.35% 至 2645.25。

投資人並不預期 Fed 會調整利率，但將密切注意 Fed 未來緊縮速度的線索。

分析師說，Fed 今年會升息幾次，各方爭論不休。週三公布的結果，不太可能讓情況明朗。投資人關心的是，2019 年底，聯邦基金利率為何？

Fed 決議公布前，債券殖利率少有變動，10 年期債券殖利率報 2.974%。

企業消息方面，蘋果股價上漲 4%，該公司公布上季獲利與營收均優於預期。蘋果股價上漲，一度拉抬了 Nasdaq 小幅上揚。

整體而言，已公布財報的大型企業中，大多數表現優於預期。根據 FactSet 機構統計，目前為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，79.1% 獲利優於預期。

經濟數據方面，由於利率上升至近五年高點，抵押貸款申請案件下降 2.5%。ADP 公司公布，美國私人企業 4 月新增就業 20.4 萬人，高於預估的約 20 萬人。