【華冠投顧】大盤年線未站穩、操作短線要留意

鍾騏遠 分析師

一分鐘盤勢掃描

近日新低價個股：長黑吞噬回測季線的 2049 上銀、本周開盤就下跌的 3711 日月光、線線型破壞退守季線支撐的 2031 新光鋼、季線之下出現帶量買盤的 2231 為升、底部出現帶量反轉吞噬線的 2355 敬鵬。

近日新高價個股：跌深反彈直搗半年線的 3008 大立光、帶量再創新高的 2492 華新科、反彈遇壓的 2317 鴻海、5 日線強勢向上的 5483 中美晶、底部反彈遇月線反壓的 2439 美律

台股近期反彈向上，不過目前僅 5 日線上揚，其它中期均線仍處於下彎的格局，加上月線即將穿越半年線形成死亡交叉，5 月底之前大盤仍須防範拉回的可能。而且目前融資水位減幅仍然不夠，雖先前大跌已經減碼了超過 50 億，但與先前二月股災相較之下，仍有很大空的減碼空間。因此，在融資水位未出現大幅度減少之前，操作上仍建議短線為宜。

今天族群上受影響比較大的是風電類股，由於第二階段遴選結果，外資獲得大半數的風場，台廠部份受到影響而拉回，此結果普遍低於業界的預期，特別是一哥上緯投控第二階段遴選未能獲得一個風場，實在是跌破所有市場的眼鏡，外資券商更是頻頻搖頭。強勢族群方面多是跌深反彈，唯有生技類股資金有流向保健通路，包括 4137 麗豐 KY、4190 佐登 KY、4743 合一、4148 全宇生技 KY、以及 4111 濟生等，後續相關個股值得留意。

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。