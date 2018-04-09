國泰世華銀行擬再徵才逾1700名 首度開出研發替代役職缺

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行今 (9) 日宣布，預計將再招募逾 1700 名好手加入，主要鎖定五大職系人才：業務菁英、數位金融、資訊專才、法務法遵，以及管理企劃，不但如此，國泰世華銀行還首度提供 9 名資訊領域的研發替代役的職缺，研發替代役可享 3 個月完整培訓，薪資福利比照正職同仁。

依據萬寶華（ManpowerGroup）2018 年最新調查，企業看好就業前景樂觀、人力需求增加，預估 30% 雇主將增加人力。國泰世華銀行看好金融科技需求與海外市場布局所需，預計再招募逾 1700 名人才。

台灣每年 3-5 月為校園徵才旺季，國泰世華積極招募校園人才，透過產學合作、實習計劃，多管齊下進入校園預約人才。

國泰世華銀行表示，針對學校人才推出多元的實習生計劃，2017 年有高達 1659 人報名國泰實習生計劃 (CIP)，錄取率 6.8%，在實習期間表現優秀者，更有機會獲得 CMA 亞洲銀行家 (Cathay Management Associate) 及 ARM 企金業務菁英 (Assistant Relationship Manager) 快速通關面試資格。

同時，國泰世華銀行鎖定人才頻頻出招網羅，今年首度提供 9 名資訊領域研發替代役名額，優先培育金融資訊人才，從事程式開發等職務，提供 3 個月完整培訓，替代役期間享有和正職員工相同薪資與福利。另外，也可和實習生計劃 (CIP, Cathay Internship Program) 接軌，表現優異的 CIP 人才實習結束後，可透過研發替代役的管道快速加入公司。且替代役期間年資得以累積計算。

在海外地區，國泰世華銀行一方面積極朝亞太區拓點，另一方面因應東南亞據點人才佈局，2017 年開始至越南、柬埔寨及寮國等地前 20 大學校辦理招生，如柬埔寨智慧大學 (Paññāsāstra University of Cambodia)，並於台灣開設「東南亞國際產學碩士專班」培育當地人才及提供優秀僑生獎助學金。

因應金融科技發展，國泰世華銀行不僅大力招募數位金融人才，資訊安全與法遵、洗錢防制等領域的人才需求也隨之增加，近期徵才動作頻頻，不斷推出各式招募活動。

農曆年前，國泰世華銀行以求職者需求角度出發，規劃「One team，Dream team」假日面試招募活動，鎖定五大職系人才，並啟動一日面試快速選才機制，面試後三日內即知道面試結果，活動期間總計收到逾 4200 份履歷；此外，獲邀共襄盛舉台灣微軟所創辦的 Ada Fair 科技女力論壇，國泰金共釋出 64 項數位金融與資訊人才職缺，希望徵求更多人才加入金融科技的行列。