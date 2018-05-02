【大行報告】FXTM富拓：美元上揚 新興市場貨币料走低

FXTM 富拓研究分析師Lukman Otunuga發表報告稱，今天(5月2日)，亞洲新興市場在公共假日結束後恢復交易，由于美元獲得進一步動力，新興市場貨币面臨下跌風險。美國上周公布的GDP數據好于預期再加上加息前景刺激了投資者對美元的興趣。美國經濟狀況樂觀、通脹預期升高有望助推美元上漲，包括人民币在内的新興市場貨币可能繼續下挫。

投資者將注意力轉向即將公布的財新中國制造業PMI數據，以期了解中國制造業健康狀況。若數據好于市場預期，人民币短線可能獲得提振，不過在美元強勁反彈之際，人民币漲勢受限。從技術角度看，如果美元繼續升值，美元/人民币有望上探 6.34 元。

報告指，伊朗核協議不确定性提振油價。在原油市場朝着重新平衡的方向前進時，任何影響供應的重大消息都會帶動油價飙升。布倫特油價周二跌至73.11美元的低點，表明75美元可能是短線頂部。不過，之後以色列總理内塔尼亞胡召開新聞發布會引發市場軒然大波。他發表講話稱，有确鑿的證據證明伊朗正在隐瞞研發核武器的事實，有10萬份秘密文件證明伊朗在撒謊，2015年簽署核協議後，伊朗加大了隐藏秘密文件的力度。部分人士仍對伊朗核協議持懷疑態度，市場關注歐盟是否會對此發表評論。

特朗普表示内塔尼亞胡關于伊朗核計劃的新聞發布會證明了他對該協議持批評態度是對的。現在美國退出該協議的可能性增大，不過歐洲各國看上去不會這麽做。

如果美國在5月12日或之前退出伊朗核協議，預計伊朗的石油出口將大幅下降。很難估算下降幅度，預計大約每日40萬桶。這看似不是一個大數量，但考慮到全球庫存減少、需求前景、歐佩克和夥伴國家執行減産情況，油價可能自當前水平再漲5美元。

黃金方面，在美元升值和美國加息預期影響下，黃金市場承壓。近日，金價已顯著下滑。若市場保持當前下跌勢頭、空頭保持控制地位，金價可能下探1300美元和1285美元心理支撐位。

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