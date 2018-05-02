【港股解碼】增值稅稅率下調“如約而至”，引發內地市場新動向

財政部、國家稅務總局于今年4月4日聯合發布《關于調增增值稅稅率通知》（以下簡稱《通知》），通知規定于今年5月起，制造業增值稅稅率由原來17%下調至16%；交通運輸、建築、基礎電信服務等行業以及農産品等貨物的增值稅稅率從11%將至10%。調整幅度看似微弱，但就是這1%的調整，引發了多個領域商品價格調整。

增值稅下調，2018年全年有望減稅2400億元

增值稅作爲一種間接稅稅種，，一直包含在價格形成機制中，涉及到各行各業。此番稅率下調引發的紅利也拓展至多個行業，預計全年可減稅2400億元，這也意味著企業成本、消費者成本均有減少，也體現出政府相關部門讓利于企、讓利于民的初衷。

國家發改委近日發布通知稱，成品油增值稅由原來17%下調至16%，據此國內汽油、柴油最高零售價每噸分別降低至75元和65元；今年5月開始鐵路運輸服務增至稅稅率由11%下調至10%，中國鐵路總公司隨後宣布下調鐵路主要貨物運價，據推算，鐵路部門這一舉動在2018年將爲社會降低物流費用超過30億元。

業界人士稱增值稅爲“稅收價格楔子”，就是把稅收看作是打入價格鏈條中的一個楔子，通俗的講就是增值稅稅率是高是低都能在價格中有所體現。增值稅稅率下調，意味著商品或者服務價格中稅收加成部分減少，自然成本也就下來了。

企業根據自身經營發展戰略選擇是否降低産品或服務價格，如果企業選擇降價就是讓利給消費者，擴大市場占有率；如果企業選擇維持原價，獲利相對較多，有利于企業自身。無論企業選擇何種策略，都體現了相關部門對市場經營主體和消費者讓利的決心。

此次降稅獲利的行業還包括跨境電商行業。跨境電商進口環節一般涉及關稅、增值稅、消費稅等兩到三個稅種。其中增值稅一直是沿用17%的稅率，此番調稅將下調至16%，這就意味著跨境綜合稅率降低，在一定程度上降低了企業成本，使得跨境保稅備貨和跨境直郵能保持進口優勢的同時，價格上更具競爭力。

除此以爲，IT和汽車行業也發生降價連鎖反應。以蘋果公司爲例，蘋果産品一直是按照17%計提增值稅，目前從蘋果中國官網上看，iphone、Mac、ipod、AppleWatch、ipad以及官方配件均已調價，增值稅稅率已經核減爲16%，增值稅核減最終體現爲銷售價格下調。

與此同時，汽車零售增至稅從17%調整16%，車企各類車型零售價格也發生變動。昨日（5月1日）淩晨，北京梅賽德斯—奔馳率先通知經銷商調整價格，梅賽德斯—AMG車型最高降幅超過3.2萬元。緊隨其後，捷豹路虎發布降價通知，調整中國市場五款在手車型的計官方指導零售價，最大降幅可達2萬元。

盡管一汽—大衆奧迪暫不調整汽車零售價，但在批發價上有所調整，此次增值稅的下調整個汽車行業將收到減稅利好，增加企業利潤。

以稅改促實體

作爲我國近兩年減稅政策重點，在2017年5月全面推行“營改增”後，同年7月份又將四檔增值稅並至17%、11%、6%三檔。實現“營改增”後，共減稅9186億元，同比20016年增加3450億元。在過去的五年裏，“營改增”累計減稅2.1萬億。新一輪增值稅改革政策的出台意味著內修改革的加速。

我國三大産業中，第二産業仍占很大比重，在人口紅利消失和産業升級的背景下，中國制造業升級的主力還是提高核心高端制造業的效率。此番針對制造業降低稅負，實際上給企業增加了一個新的增長動力，讓企業可以更加高速的發展和擴張。

近年來，國家通過稅收支持制造業尤其是高端制造業的發展，許多行業正在從機械化、自動化向智能化、數字化生産快速轉型，我們也一直在走這種智能化和數字化去解決目前阻礙我國制造業發展的困難。中國制造甚至是中國創造在國際市場上越來越有競爭力。

國家通過下調稅率的方式爲企業減輕稅負，既能給企業減輕實實在在的負擔，又能爲企業創造一個良好的營商環境，是對實體經濟的在轉型發展的一個利好。但是，無論是制造業還是其他行業，增值稅只是影響其發展的因素之一，企業想要利用好這一時機得到更好的發展，還需企業認真分析自身實際情況，制定符合自身的發展戰略。

■ 作者｜劉玲玲

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