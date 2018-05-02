FOMC決議之夜 Fed措辭將攪動美元和金價走勢

週二 (1 日) 美元指數再度飆升，金價重挫一度逼近 1300 美元重要關口。週三 (2 日)，金融市場將迎來美國聯準會 (Fed) 決議的洗禮。分析師指出，若 Fed 措辭鷹派，可能刺激美元進一步走高，而金價面臨跌破 1300 美元的巨大風險。

FX168 財經網報導，台灣時間週四 (3 日) 凌晨 2:00，美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將公佈利率決議及政策聲明。在 3 月份升息後，市場普遍預期由主席鮑威爾 (Jerome Powell) 領導的 Fed 決策者們本周將保持政策不變。

由於此次會議結束後不會有最新的經濟預測，也不會召開新聞發佈會。因此，投資者將密切關注會後聲明措辭。

三菱日聯週二 (1 日) 表示，目前市場的定價合理，因此要進一步推升美元，Fed 本周的聲明需要提供「新鮮的」鷹派言論，非老調重彈。

以 Jan Hatzius 為首的高盛 (Goldman Sachs) 經濟學家在研究報告中指出，Fed 本周料維持利率不變，而美國經濟增長前景仍然樂觀，「通膨形勢穩固」。這些因素以及 Fed 官員近期的評論，預示週三將公佈的 FOMC 聲明基調樂觀。

Erste Bank 研究團隊撰文指出，就本周 FOMC 會議來說，升息可以被排除，沒有人預計 Fed 會在本周會議上升息。相比 3 月份會後聲明，本周聲明的關鍵資訊應該不會出現重大變化。

Forex.com 分析師 James Chen 也預計 Fed 不會在本周會議上再次升息，但 Fed 可能在今年總計升息 4 次、而不是像在 3 月會議上計畫的那樣升息 3 次的猜測升溫。如果這種可能性在週三得到承認或以任何方式被傳達，美元可能會大幅升值。

Fed 下次發佈有關利率預期的季度展望是在 6 月份的政策會議上。BK 資產管理公司 (BK Asset Management) 外匯策略董事總經理 Kathy Lien 上週五撰文指出，央行官員們總是傾向於在政策改變的當天儘量減少市場波動，因此假如 Fed 認真考慮 6 月升息的話，他們會在週三的會議上表明其意願，這將使美元走高。但假如他們沒有承諾升息，相反，官員們對債券殖利率上升及其對金融市場狀況的影響表示擔憂，那麼美元將快速大幅下跌。

Kathy Lien 認為，美元兌日元可能在利率決議前觸及 110，但在上述情況下，美元兌日元恐重挫至 108 下方。她說：「由於沒有新聞記者會，美元要想守住陣地並擴大漲幅的話，FOMC 聲明需要呈現明確的正面論調。」

金價距離 1300 美元關口僅一步之遙。分析師指出，若 Fed 聲明呈現鷹派論調，金價恐失守這一重要心理關口。盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 在最新的一份報告中說，他將密切關注 1300 美元和 1280 美元這 2 個支撐位。

週二美市盤中，現貨黃金最低下探至 1301.51 美元。在金價跌破 200 日均線之後，金價拋壓加劇。紐約商品交易所 6 月交割黃金期貨週二收盤重挫 0.9%，報 1306.80 美元；2018 年迄今下跌 0.2%。

連續月紐約黃金 (GCM8)

美元指數週二觸及自 1 月初以來最高水準。隨著美元指數突破其 200 日均線，其上漲動能加劇。ICE 美元指數已破 92 關口，週二盤中最高觸及 92.57。彭博美元即期指數漲幅也高達 0.7%，觸及 1 月 11 日以來的最高水準，並且自 2017 年 5 月以來首次突破 200 日移動均線。

美元指數走勢

彭博指出，提振美元的因素包括美國債券殖利率上漲，以及週三財政部再融資公告和 Fed 利率決議發佈前投資者略微解除套利交易。