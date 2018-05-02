【異動股】蘋果概念股表現強勢 科森科技(603626-CN)漲超7%

今日早盤，蘋果概念股表現強勢，截止發稿，科森科技(603626-CN)漲7.29%報16.33元，領益制造(002600-CN)漲6.97%報6.45元，歐菲科技(002456-CN)漲5.66%報17.54元，浪潮信息(000977-CN)漲5.49%報24.42元，安潔科技(002635-CN)、共達電聲(002655-CN)、立訊精密(002475-CN)漲超4%，藍思科技(300433-CN)漲3.55%報21.86元，信維通信(300136-CN)、東尼電子(603595-CN)等股均紛紛上漲超3%。

消息面上，北京時間5月2日，蘋果公司發布了2018財年第二財季業績。報告顯示，截至2018年3月31日止，蘋果公司第二財季淨營收為611.37億美元，高於去年同期的528.96億美元;淨利潤為138.22億美元，比去年同期的110.29億美元增長25%。

蘋果首席執行官蒂姆•庫克(Tim Cook)表示，在今年3月的季度中，消費者選擇iPhone X的數量超過了其他任何一款iPhone，就像他們在去年12月發布的iPhone一樣。我們在所有的地理區域都增加了收入，超過20%的增長來自大中華區和日本。”

此外蘋果首席財務官盧卡•馬埃斯特裡(Luca Maestri)表示，蘋果的業務表現非常好，每股收益增長了30%，營運現金流超過150億美元。”

蘋果公司第二財季每股收益超出華爾街分析師預期，但營收略微不及預期。與此同時，蘋果公司對第三財季營收的展望超出分析師預期，并宣布了新的1000億美元股票回購計劃，從而推動其盤後股價上漲近3%。

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