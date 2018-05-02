大市跌幅擴大至逾百點 手機設備股逆市揚

港股在5月份首個交易日低開26點，其後跌幅擴大，恆生指數最新報30680點，跌127點；國企指數最新報12171點，跌159點。
蘋果旗下手機iPhone銷售較預期理想，瑞聲科技(02018-HK)最新報117.6元，升2.9%，舜宇光學(02382-HK)最新報136.6元，升5%，信利國際(00732-HK)最新報1.94元，升7.8%，惟比亞廸電子(00285-HK)仍未止跌，最新報11.64元，跌3.5%。
銀行股方面，在周一股價創下新高的恆生銀行(00011-HK)最新報200.4元，升0.4%，東亞銀行(00023-HK)最新報34.45元，跌0.4%，中銀香港(02388-HK)最新報41元，升0.4%，匯豐控股(00005-HK)最新報78.4元，跌0.4%。
內銀股今早表現，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.24元，跌1%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.91元，跌1%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.24元，跌1.4%。
科技股方面，閱文集團(00772-HK)最新報63.15元，跌1%，眾安在線(06060-HK)最新報53.8元，跌2.3%，易鑫集團(02858-HK)最新報4.27元，升0.7%，騰訊控股(00700-HK)最新報394.4元，升0.9%。
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