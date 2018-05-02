一張圖告訴你蘋果「靚麗」財報背後的問題

5 月 1 日周二盤後，蘋果發布一季報。季報顯示，蘋果第一季 EPS、營收和凈利潤均創蘋果史上單季最高記錄。

在 2018 年第第一季、蘋果 2018 財年第二財季，蘋果每股收益（EPS）2.73 美元，年增率增長 25.3%，市場預期 2.64 美元；當季營收 611 億美元，市場預期 609 億美元；當季凈利潤 138 億美元，去年同期 110 億美元。

但是這樣亮眼的財報背後依然存在著隱患。美國金融部落格網站 Zero Hedge 指出，蘋果在這一輪「超級周期」中的庫存出現了顯著增加。第一季，蘋果的庫存年增率增長了 164%，顯示出依然有大量的 iPhone X 沒有銷售出去，同時也顯示出目前的供應鏈處於飽和的狀態——這也是為什麼幾乎所有的蘋果上游供應商都在對未來做出負面展望。

Zero Hedge 認為，如果想要減少庫存，要麼採取十分激進的方式來降低成本，要麼降低產品平均售價。

在季報發布前，蘋果 iPhone X 庫存增長過快、銷量堪憂的局面就已經引起了市場的注意。

供應鏈消息稱，蘋果計劃在 2018 年第第二季僅生產 800 萬部 iPhone X，而此前，蘋果公司在 2017 年第第四季共銷售 7730 萬部 iPhone，Above Avalon 分析師 Neil Cybart 認為，其中 iPhone X 的銷量占據 35%，也就是大約 2700 萬部。

知情人士表示，由於蘋果公司在 2017 年最後一個季度訂購了太多 iPhone X，目前該公司正試圖消化掉積壓在經銷商手中的庫存。

此前，包括韓國三星、奧地利 AMS 以及中國台灣台積電等多家蘋果供應商下調前瞻指引，引發了市場對蘋果日後產量的擔憂，蘋果股價一度重挫。

不過，也有消息指出，蘋果或將在今年發布更為廉價的手機，市場認為，這是蘋果應對昂貴 iPhone X 帶來的過大庫存的舉措。

上周，台灣凱基證券在一份研報中指出，今年 9 月蘋果將會發布價格在 550 至 650 美元的新產品。同時，還會發布更新版的 iPhone X 和加大版的 iPhone X。

據長期追蹤蘋果動態的凱基證券分析師郭明錤稱，在秋季發布的最新三款 iPhone 中，最便宜的一款可能賣得最好，將佔到這一輪蘋果新品銷售額的 65% 至 75%。

郭明錤指出，和 iPhone X 一樣，新品可能會有全面屏，同時也有面部識別功能。

較為廉價的新品，在屏幕方面和 iPhone X 相差較大。和 iPhone X 使用更高端的 OLED 屏幕不同的是，新品可能會使用 LCD 屏幕，在色彩和耗電量等方面的表現，將不及 OLED 屏幕。

據 Business Insider 援引供應商的話說，新版 iPhone 將使用 6.1 英寸屏幕，比目前的 iPhone X 和 iPhone 8 Plus 都要大。

此外，考慮到亞洲市場長期以來的需求，新版的蘋果手機可能會推出雙卡模式。不過，依然會有單卡 iPhone 新品發布。

郭明錤指出，雙卡的蘋果手機可能會更貴一些，價格在 650 至 750 美元之間，單卡蘋果手機價格可能在 550 至 650 美元之間。

新款的較廉價蘋果手機可能會使用蘋果的最新晶片以及更好性能的後攝影機。

儘管蘋果可能在今年逐步向中低端智慧型手機進軍，但是也可能推出超大尺寸的更新版 iPhone X，屏幕尺寸大 6.5 寸。有分析指出，價格至少在 1100 美元，比目前的 iPhone X 還要貴。

『新聞來源／華爾街見聞』