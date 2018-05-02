Facebook開發者大會亮點：新增「約會」功能 用戶可選擇「清空歷史」

在公布第一季財報快一周後，全球最大社交媒體平台 Facebook 美東時間周二在加州召開年度開發者大會，宣布了計劃在 FB 系列應用內推出的幾款新功能，以及更新的用戶隱私設定。

最令外界關注的是，Facebook 將在其主應用內推出「約會」功能 Date。公司 CEO 祖克柏表示，這個功能將幫助互相不是 FB 好友的人連接起來，提倡建立真實、認真、長期的關係，而不是臨時「勾搭」。為了防止亂來，在 FB 上標註處在穩定婚戀關係中的人無法使用約會功能。

這一消息直接打壓了 Match Group 及其母公司 IAC 集團的股價。Match Group 旗下擁有類似的約會應用 Tinder 和 OkCupid，而 Tinder 在美國等主要市場的知名度很高，內部經常推出新功能，令註冊用戶付費領取服務的「吸金」能力強悍。

截止周二收盤，Match Group 收跌 22.09%，股價跌至一周新低，也創兩年多以來最大單日跌幅。IAC 收跌近 18%，據彭博億萬富翁指數，IAC 董事長 Barry Diller 的凈身家今天蒸發了 2.5 億美元。

機構晨星投資服務的分析師 Ali Mogharabi 指出，Facebook 新增約會功能，將為廣告商提供新的增長點，也會影響 Match 獲得新用戶的能力。因為 FB 可以憑藉廣告收入改善，免費提供這一功能給用戶，而市面上其他約會 / 相親軟體基本都靠用戶付費來維持盈利。

在開發者大會上，Facebook 首席隱私官 Erin Egan 還宣布，將在近期設計並推出「清空歷史」功能。用戶可以看到使用 FB 廣告與分析工具的外部網站和第三方應用 App，發送給 Facebook 的互動資訊，並將與用戶本人有關的數據從 FB 帳戶上刪除，也可以選擇關閉 Facebook 儲存來自第三方機構資訊的能力。

祖克柏表示，自己在國會聽證會上發現很多與數據有關的問題沒有清晰答案，但也深刻知道「更好地控制個人數據」是用戶和監管機構的訴求。未來 FB 將推出更多方便用戶掌控自己上網瀏覽所得數據的能力，但也警告稱，FB 帶來的用戶體驗可能會因此惡化，也給用戶帶來不便。

另據《紐約時報》觀察，Facebook 在 3 月中旬被爆出與劍橋分析公司有關的「數據外洩門」後，已經着手更改了不少第三方機構獲取 FB 用戶資訊的能力，也由此引發了開發者的不滿。Cubeyou 首席執行官 Federico Treu 就抱怨稱，Facebook 能有今天全要依賴開發者設計各種吸引人的應用，但 FB 明顯在本次出事後，想把「鍋」全甩給外部開發者。

不過，Facebook 在 F8 開發者大會上展現的趨勢，除了有數據醜聞之後的「撥亂反正」，也有部分摒棄外部開發者、發展自身生態系統的意味。

例如，新推出「約會」功能的主要競爭對手 Tinder 在「數據門」後發現，用戶已經不能通過 FB 賬號自動登陸 Tinder 應用了，而 Tinder 以前正是靠 FB 帳戶來幫助驗證用戶個人資訊的真偽，令 FB 成為其商業邏輯的一部分。FB 即將推出的新功能還包括，用戶可以在 Instagram 上轉載來自 Spofity 等非 Facebook 旗下行動應用的內容，也為 Facebook 未來提供更多服務創新奠定基礎。

Facebook 周二收漲 1.08%，接近上周四財報後觸及 174 美元的一個月新高。不過 FB 股價盤中曾波動轉跌，金融部落格 Zerohedge 認為，這反映了對第三方機構加強用戶隱私保護，引起開發者不滿。

『新聞來源／華爾街見聞』