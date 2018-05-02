遠東發展(00035-HK)完成合併海外酒店物業及賭場業務

遠東發展(00035-HK)公布，於3月5日所公布的買方與目標於交割後根據美國內華達州適用法律進行之建議合併已完成。

今年3月5日，遠東發展、公司全資附屬公司FECOIL、FEC OIL全資附屬公司FEC Investment(US)Limited及Trans World Corporation訂立合併協議，據此，FEC Investment將與Trans World Corporation合併。根據合併協議，FECOIL將予支付之金額不得超過4200萬美元(相當於約3.276億元)，惟可就任何反對股份予以調整。

相關業務主要於德國、奧地利及捷克共和國從事酒店及博彩業務。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，目標及其最終實益擁有人為公司及其關連人士以外之獨立第三方。FECOIL於英格蘭及威爾斯註冊成立，買方則於2018年2月7日為使合併生效根據美國內華達州法律成立及組織。FECOIL及買方均為投資控股公司。買方由FECOIL直接全資擁有，而FECOIL為公司間接全資附屬公司。公司為投資控股公司，而集團主要業務為物業發展、物業投資、酒店業務及管理、停車場業務及設施管理，以及證券及金融產品投資。

遠東發展董事會認為訂立合併協議：可為集團之資產組合增加五間酒店物業及三間賭場，為集團拓展其歐洲酒店業務及設立博彩平台之良機；可為集團帶來若干區內最佳之賭場資產，並透過自最近之監管變動為集團帶來進一步發展機遇而令其獲益；及在目標集團過往強勁增長及經營效率不斷改善之支持下，可為集團提供額外且穩定之經常性現金流及溢利來源。

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