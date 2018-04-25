因應歐洲隱私新法規 WhatsApp上修歐洲用戶年齡門檻至16歲 

隨著歐盟將於下月實行「通用資料保護條例」(GDPR)，臉書旗下熱門通訊軟體 WhatsApp 決定將歐洲地區的用戶最少年齡要求，由目前的 13 歲調高到 16 歲。

WhatsApp 歐洲用戶在未來數周登入程式時，會被要求接受新的服務條款和更新的隱私政策，以及確認年齡至少要達到 16 歲。

但目前不確定 WhatsApp 如何驗證或是否會驗證使用者所言屬實。

為了遵守 GDPR，臉書對於 13 歲至 15 歲的使用者採取不同方法，它將要求這些用戶提名一位父母或監護人，讓該提名人為其批准在臉書平台上分享資訊，若未受批准，該用戶就無法看到完整的個人化臉書平台介面。

根據臉書，截至今年 1 月，WhatsApp 用戶已經超過 15 億。WhatsApp 表示，公司並沒有利用與歐盟的新協議獲取收集個資的任何新權力。「我們的目標只單純在解釋我們如何使用和保護自用戶所得的有限資訊。」

WhatsApp 成立於 2009 年，臉書 2014 年以 190 億美元買下。在臉書爆發劍橋分析公司濫用使用者個資的醜聞案後，WhatsApp 因其點到點加密傳訊系統以及該公司與其母公司臉書共享更多數據的計畫，受到一些歐洲政府的壓力。

WhatsApp 本計畫與臉書分享用戶的電話號碼與其他訊息，以幫助改進產品並更有效的目標性廣告，但在歐洲監管單位強化審查後，WhatsApp 暫停改變歐洲政策，但該公司週二仍表示，希望日後某個時點可以分享這些數據。

「正如過去所說，我們希望未來能與臉書其他公司更緊密合作，如果我們的計畫有進一步發展，會對外宣布最新消息。」

除了歐洲地區以外，其他全球各地 WhatsApp 用戶最低年齡限制仍維持在 13 歲不變，此點與母公司臉書的政策相同。