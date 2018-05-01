關稅豁免倒計時！除了中國 美國與盟友也在打貿易戰

隨著鋼鋁關稅豁免進入倒計時，美國與歐盟的貿易戰火藥味也越來越濃。

按美國時間算，現在距離歐盟等多個美國貿易夥伴的臨時豁免鋼鋁關稅截止期、5 月 1 日本周二隻有不到一天。而華爾街見聞 4 月 30 日文章提到，美國財長姆努欽表示，川普尚未就鋼鋁關稅豁免做出決定。



上周德法兩國領導人分別訪美，但都未能如願獲得美方豁免的公開承諾。上周日德國總理默克爾表示，若川普不對歐盟永久豁免，歐盟將準備反擊。

同在上周日，紐約時報報導亮出「由於關稅談判陷入停滯，美國的盟友正在接受貿易戰」的標題。其指出，離鋼鋁關稅生效時日無多，國外領導人正在得出這樣的看法：對一個置正常外交政策於不顧、對國際貿易基本規則懷有敵意的美國總統來說，同美國幾十年的良好關係幾乎毫無分量可言。

報導稱，歐盟已經列出針對美國關稅徵收報復性關稅的產品清單，意在給美國共和黨的核心支持地區儘可能最大的打擊。但這種策略也許沒能奏效。一些到訪過華盛頓的商界領袖表示，川普對黨內人士的反對不為所動。

事實上，美國商務部長羅斯在上周末就表示，美國將在臨時豁免到期以前宣布未來獲得豁免的國家名單，不是所有盟友都能豁免。

華爾街日報報導稱則是提到，知情人士表示，美國同歐盟進行的延長關稅豁免期談判沒有取得明顯進展。德國官員已經預計，從本周二起，歐盟將面臨美國的鋼鋁關稅。

上述報導指出，歐美爭執一個關鍵分歧是歐盟會不會接受進口鋼鋁配額制。歐盟曾表示抵制配額，認為這違反世貿組織規則。雖然歐盟承諾會針對進口美國的波旁威士忌和牛仔服裝展開報復，但可能不會立即採取任何行動。



華爾街見聞上周五文章也提到，CNBC 消息稱，美國可能將鋼鋁關稅的臨時豁免期延長到 5 月 1 日之後，視貿易問題取得的進展不同，各國得到的延期時長可能不同，進口配額是豁免關稅談判中的一個積極因素。

文章稱，一個月前韓國就是拿進口配額換來了永久性關稅豁免。今年 3 月美國對進口鋼鋁的高關稅實行不久，白宮貿易顧問納瓦羅就表示：

每一個我們將與之進行關稅豁免談判的國家都將面臨進口配額制度，以保護我們的鋼鐵和鋁產業。所有國家都必須有配額。否則，任何一個國家都可以為所欲為地變成其他國家的中轉站。

美國媒體 Axios 的編輯 Steve LeVine 指出，歐盟是美國最大的貿易夥伴，「我們看來正在和他們朝懸崖上走，誰都沒有停下來。」Axios 認為，現在最大的問題是，歐盟會不會像中國那樣直接對美國農業帶展開報復。

然而，即便已經臨近關稅豁免截止，美國政府還沒有釋放延長歐盟豁免的信號，也不意味著川普不會在最後一刻給歐盟開綠燈。

華爾街日報報導認為，歐盟還可能得到豁免。很多美國的議員和官員對川普政府表現出要懲罰歐盟感到擔憂。一旦美國豁免某些經濟體卻不包括歐盟，可能導致美國同德國和英國的關係更為緊張。

Axios 報導最近總結了川普的談判風格：做出讓人無法容忍的威脅，加大緊張關係，通過在 Twitter 發帖和各種嘲諷誇大其辭，然後基於非常傳統的中間立場讓步。

『新聞來源／華爾街見聞』