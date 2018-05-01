史美倫：上市新規廿年最大改革 指引入「新經濟」公司較引入H股更具挑戰

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)
港交所(00388-HK)「同股不同權」制度昨日正式生效，即日起已可接受「新經濟」企業，以及未有盈利的生物高科技公司向港交所遞交上市申請。有消息指小米最快本周遞交申請。新任港交所主席史美倫昨日會見傳媒時，指新規則是過去本港市場20年來最重要的改革，暫時未知有多少間公司申請上市，而公司遞交上市申請前，也要一段時間準備詳細表格，港交所在這方面並不焦急。 她認為，最重要是市場要理解相關股份的風險較高，更希望申請上市的公司具有質素，不能因為一間公司做得不好，而令市場對整個板塊有負面的看法，所以港交所會着重把關，第一間遞交申請的公司，不等於可以成為第一間成功上市的公司。 史美倫當年在證監會工作時，曾主力引入H股的工作，相比於今次的改革，她形容今次引入「新經濟」公司更富有挑戰。因為當時中央批准國企來港上市，在數量上是可以預計的；但如今「新經濟」公司來港，根本不知道會有多少公司來港上市，加上世界及經濟都較以前更複雜，單是科技的不斷創新，對金融業都帶來了極大的挑戰。 對於新加坡也將容許「同股不同權」公司上市，但她指，香港市場規模相當大，是新加坡的4倍，成交活躍，也擁有「背靠祖國、面向世界」的優勢，重申不同的市場，有自身不同的吸引力。 與內地合作空間較競爭更多 問及內地將會推出CDR，會否對香港構成競爭，史美倫回應指，世界各地的交易所亦有其發展的步伐，在競爭以外，內地與本港之間的合作空間更是非常多，好像兩地市場的互聯互通等。 季內訪京滬 討論CDR細節等 史美倫曾在中國證監會任職，她同意她與中證監在溝通上會有優勢，她透露將於5月及6月分別出訪北京及上海，會見各方人士，當中包括中證監，屆時討論議題將包括CDR的細節等，但強調要在互贏互利的前提下，大家才會有共識。 除了繼續發展兩地互聯互通外，史美倫亦希望吸引東盟國家的企業來港上市。對於其他還未有進展的互聯互通項目，如「ETF互通」及「新股通」等等，她指目前未有詳細資料及相關時間表，但強調有關發展要符合國家政策。 港交所與證監會續各司其職 監管出身的史美倫擔任港交所主席後，有市場人士料港交所與證監會的合作上會採取更主動的角色。她回應說，若港交所可以做的監管，就會由港交所來做；港交所未能擔當的任務，如事後監管等，便需由證監會負責。 她表示，將於5月卸任中電信(00728-HK)獨立非執董，但匯控(00005-HK)的獨立非執董任期仍有兩年，她重申，港交所內有「防火牆」，不認為兼任上市公司非執董會跟港交所主席角色有衝突，因前兩任港交所主席都同時出任上市公司的獨立董事。她又形容，行政總裁李小加是一個很好的合作夥伴，李小加過去多年的成績有目共睹，但他的續約商討尚未正式開展。 來源：香港文匯報