【IPO追蹤】平安好醫生1手中籤率60% 50手方可穩獲一手

平安健康醫療科技(01833-HK)(簡稱平安好醫生)將於本周五(5月4日)掛牌。消息指，平安好醫生公開發售獲逾22萬人認購，超購653倍，一手(即100股)中籤率60%，認購50手方可穩獲一手。

市場消息指，共有近4.2萬人申購一手，當中2.5萬人獲發股份，一手中籤率60%。以招股價上限54.8元計，散戶需斥資27.6萬元，申購50手才可穩奪一手。相比同屬新經濟股、第二大凍資王閱文(00772-HK)，當時則需斥110萬元申購100手，才能穩奪一手。

翻查資料，除眾安(06060-HK)外，平安好醫生的一手中籤率較閱文(00772-HK)、易鑫(02858-HK)和雷蛇(01337-HK)為高。

據悉，平安好醫生公開發售超購653倍，按照回撥機制，公開發售配發手數將會增加至40萬手，按理可做到人人有份，但公司和承銷團傾向讓申購額較大的投資者獲分更多股份，而沒選一人一手。「頭錘飛」(每張約2.8億元，最多認購520萬股)方面，中籤率亦僅0.3%。

平安好醫生招股價介乎每股50.8至54.8元，有傳將以上限54.8元定價，發行約1.6億股，集資87.68億元。

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