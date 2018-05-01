5月1日，恒大健康(00708-HK)正式啟動恒大養生谷「租購旅」會員機制，首個提供會員服務的養生谷項目亮相西安。

恒大養谷會員招募自4月6日開始登記意向會員，截至啟動當日累計接待人數10000多人次，其中5月1日當天簽約會員即已超1500人。而恒大養生谷作為服務會員的載體，除西安外還已在三亞、鄭州、揚中、長株潭、雲臺山、南京等全國多個宜居養生勝地實現了佈局，未來3-5年將在全國佈局30個以上宜居養生勝地，會員可根據不同的季節氣候、溫度、濕度、緯度、日照等不同需求，在全國各地的恒大養生谷進行旅遊居住，並享有健康管理服務。

恒大健康集團一直倡導醫療保險與預防、醫療、康養為一體的創新服務理念，搭建會員制平臺，通過整合世界一流養老養生、醫療及商業保險等資源，為會員提供全方位全生命週期的健康管理服務。

業內人士分析認為，恒大養生谷會員機制受到市場的關注和追捧，主要由於其建立在恒大養生谷的全方位全齡化健康服務上。作為恒大健康的拳頭產品，恒大養生谷創建全方位全齡化健康養生新生活、高精準多維度健康管理新模式、高品質多層次健康養老新方式、全週期高保障健康保險新體系、租購旅多方式健康會員新機制，引領全新健康生活方式。

資料顯示，恒大養生谷圍繞全齡化，首創頤養、長樂、康益、親子四大園，提供遊、學、禪、樂、情、膳、美、住、健、護等852類設施867項全方位養生服務，覆蓋從孕前、嬰兒直到百歲老人的全生命週期，打造全方位全齡化健康服務模式。其中，頤養園主推「醫養結合」，配有國醫館、禪思堂、膳食坊等；長樂園重在文娛結合，配置老年學堂、曲苑社、國學館等設施以提供高品質健康養生方式；康益園則以運動養生為核心，以健身中心、體感運動館等重塑健康活力新生活；親子園則針對年輕一代，踐行親子同樂理念，構建跨代社交圈。

同時，為恒大養生谷提供技術保障的「博鰲恒大國際醫院」，會同步美國布萊根醫院等國際標準及世界頂尖技術，建立會員終生健康跟蹤管理體系，進行健康教育、基因檢測、風險評估、預防干預、分級診療、智慧監控、膳食調理、心理輔導等多維度的科學生命管理。

此外，恒大養生谷整合國際前沿健康養老新模式，為活力老人提供醫養融合、親子同樂、旅居度假、醫美抗衰、多彩學堂、娛樂社交、老年就業等養生服務體系；恒大養老院為失能老人提供專業護理、日間照料、康復理療、居家養老、人文關懷等養老服務體系。

大養生谷的保險新體系是最能體現其全齡化理念的服務之一，其整合國內外優質保險資源，建立全年齡段高額保障體系，定制百歲以下老人專屬保險，實現國內百家優秀三甲醫院綠色服務通道。「將保險和醫療融合的做法，能有效降低患者治療成本，同時明顯減輕政府負擔，這是行業創舉也是供給側改革的有益範本。」上述業內人士指出。

值得一提的是，恒大養生谷會員將能夠靈活地享受上述所有會員權益，恒大健康搭建的「租、購、旅」會員服務模式，為客戶提供多種方式的入住選擇，滿足會員的多元化需求。

恒大養生谷「租購旅」會員制啟動 單日簽約超1500人

5月1日，恒大健康(00708-HK)正式啟動恒大養生谷「租購旅」會員機制，首個提供會員服務的養生谷項目亮相西安。

恒大養谷會員招募自4月6日開始登記意向會員，截至啟動當日累計接待人數10000多人次，其中5月1日當天簽約會員即已超1500人。而恒大養生谷作為服務會員的載體，除西安外還已在三亞、鄭州、揚中、長株潭、雲臺山、南京等全國多個宜居養生勝地實現了佈局，未來3-5年將在全國佈局30個以上宜居養生勝地，會員可根據不同的季節氣候、溫度、濕度、緯度、日照等不同需求，在全國各地的恒大養生谷進行旅遊居住，並享有健康管理服務。

恒大健康集團一直倡導醫療保險與預防、醫療、康養為一體的創新服務理念，搭建會員制平臺，通過整合世界一流養老養生、醫療及商業保險等資源，為會員提供全方位全生命週期的健康管理服務。

業內人士分析認為，恒大養生谷會員機制受到市場的關注和追捧，主要由於其建立在恒大養生谷的全方位全齡化健康服務上。作為恒大健康的拳頭產品，恒大養生谷創建全方位全齡化健康養生新生活、高精准多維度健康管理新模式、高品質多層次健康養老新方式、全週期高保障健康保險新體系、租購旅多方式健康會員新機制，引領全新健康生活方式。

資料顯示，恒大養生谷圍繞全齡化，首創頤養、長樂、康益、親子四大園，提供遊、學、禪、樂、情、膳、美、住、健、護等852類設施867項全方位養生服務，覆蓋從孕前、嬰兒直到百歲老人的全生命週期，打造全方位全齡化健康服務模式。其中，頤養園主推「醫養結合」，配有國醫館、禪思堂、膳食坊等；長樂園重在文娛結合，配置老年學堂、曲苑社、國學館等設施以提供高品質健康養生方式；康益園則以運動養生為核心，以健身中心、體感運動館等重塑健康活力新生活；親子園則針對年輕一代，踐行親子同樂理念，構建跨代社交圈。

同時，為恒大養生谷提供技術保障的「博鰲恒大國際醫院」，會同步美國布萊根醫院等國際標準及世界頂尖技術，建立會員終生健康跟蹤管理體系，進行健康教育、基因檢測、風險評估、預防干預、分級診療、智慧監控、膳食調理、心理輔導等多維度的科學生命管理。

此外，恒大養生谷整合國際前沿健康養老新模式，為活力老人提供醫養融合、親子同樂、旅居度假、醫美抗衰、多彩學堂、娛樂社交、老年就業等養生服務體系；恒大養老院為失能老人提供專業護理、日間照料、康復理療、居家養老、人文關懷等養老服務體系。

大養生谷的保險新體系是最能體現其全齡化理念的服務之一，其整合國內外優質保險資源，建立全年齡段高額保障體系，定制百歲以下老人專屬保險，實現國內百家優秀三甲醫院綠色服務通道。“將保險和醫療融合的做法，能有效降低患者治療成本，同時明顯減輕政府負擔，這是行業創舉也是供給側改革的有益範本。”上述業內人士指出。

值得一提的是，恒大養生谷會員將能夠靈活地享受上述所有會員權益，恒大健康搭建的 「租、購、旅」會員服務模式，為客戶提供多種方式的入住選擇，滿足會員的多元化需求。

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