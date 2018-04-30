華潤置地(01109-HK)擬17.34億元收購南京鍾山項目

華潤置地(01109-HK)公布，于2018年4月30日(交易時段後)，公司與賣方Ting Cao及正新訂立買賣協議，根據其條款及條件，賣方同意出售及公司同意購買TNZ的全部已發行股本，代價為人民币17.34億元(相當于約21.675億港元)。于本公告日期，TNZ由賣方各自直接擁有50%。

TNZ為于香港註冊成立的投資控股公司，其主要資産為透過其附屬公司南京特易購所間接持有的南京鍾山項目的100%股權。

南京鍾山項目位于南京秦淮區三山街，南京核心地段，地鐵1号線及規劃5号線上蓋，緊鄰南京着名景點夫子廟商圈，區域人口密集，配套成熟；項目所在土地總面積39,293.10平方米，保留建築雲章會所536.7平方米，地上建面70,055.3平方米，地下建築面積70,021.4平方米，總建築面積140,076.70平方米，計容面積93,836.73平方米。南京鍾山項目擬建設地下二層，地上五層綜合購物中心及複建兩層的文化古迹雲章公所。預計2020年7月竣工，2020年9月正式開始營業。

于2018年4月30日，華潤深圳灣與公司的全資附屬華潤置地(深圳)訂立《經營權授權終止協議》，終止授權委託書下的經營權許可并轉讓深圳灣體育中心的相關資産和負債予華潤置地(深圳)，交易總價為人民币3.22億元(相當于約4.025億港元)。

據悉，華潤深圳灣為華潤集團的間接全資附屬公司，而華潤集團為公司的控股股東。

于2018年4月30日，公司與華潤創業(其後于收購華潤啤酒的非啤酒業務時，代替華潤啤酒成為《合作協議書》的訂約方)訂立《合作協議書之終止協議》，以終止《合作協議書》，于2018年4月30日起生效。于同日，公司的全資附屬華潤置地(哈爾濱)與華潤萬家(遼寧)訂立《《委託代建協議書》的終止協議》， 以終止《委託代建協議書》，于2018年4月30日起生效。

根據哈爾濱項目終止協議，華潤創業及華潤萬家(遼寧)各自于哈爾濱項目的全部權利及義務將被終止，而公司及華潤置地(哈爾濱)各自將須就哈爾濱項目的發展及未來營運負責，并保留及承擔由此産生的一切利益及一切成本和風險，于2018年4月30日起生效。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)