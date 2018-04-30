藥明生物(02269-HK)在愛爾蘭鄧多克建立新基地 5年投資近31億

藥明生物(02269-HK)公布，公司已就在愛爾蘭投資發展局位於愛爾蘭共和國勞斯郡鄧多克Mullagharlin的新開發區建設一處新生產基地，與愛爾蘭共和國政府進行商討。根據本公司的初步開發計劃，新基地於未來五年可能涉及投資總額約3.25億歐元(相當於約30.92億港元)，且預期新基地將容納多個用於生物藥商業化生產的一次性生物反應器，該基地總計新安裝48,000升流加細胞培養反應器與6,000升灌流工藝生物反應器，有望在投入GMP運營後成為世界上規模最大的使用一次性生物反應器的生物製藥基地。

新基地將成為公司投資建設的首個海外生產基地，並在全球範圍內率先應用生物製藥連續生產工藝(新一代生物製藥工業化生產技術)開展商業化生產。新基地將進一步拓展集團商業化生產的規模和能力，並根據「跟隨藥物分子發展階段擴大業務」的策略強化其國際化全產業鏈技術平台。

集團首個海外基地的啟動將為當地公司賦能，加快歐洲生物藥開發進程。通過擴大集團的國際化生物制藥戰略佈局，將有助於確保集團生產的最高質量標準的生物藥通過強大的供應鏈網絡造福全球病患。

董事會認為，建設新基地(其擬供集團在日常業務中自用)符合公司及其股東的整體利益。

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