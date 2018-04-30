【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

今日受到電子股大幅反彈之下，使得台股反彈大漲，其中電子期大漲超過 1%，終場加權指數上漲 104.45 點，站回 10600 點整數關卡，而外資在現貨部分賣超 0.05 億，合計三大法人現貨淨買超 29.61 億。

《國際金融市場焦點分析》

上週五下午英國公布第一季 GDP 成長率僅有 0.1%，不僅低於市場預估的 0.3%，也創下五年來同期最低紀錄，英鎊受到衝擊擴大原先跌幅，下挫超過百點，晚間美國公布第一季 GDP 成長率達 2.3%，高於預估的成長 2%，美元指數一度上衝近三個月高點，不過美國 10 年期公債殖利率持續自 3% 回檔，美元隨即遭遇獲利了結賣壓，收盤轉而小跌。

《國際商品市場焦點分析》

美國公布強勁的第一季經濟成長數據，不過 10 年期美債殖利率持續自 3% 的重大心理關卡回檔，美元也遭遇獲利了結賣壓，金價因此在上週大幅下跌後，隨著非美貨幣反彈小漲；貝克休斯統計顯示，上週美國石油探勘井數量較前週增加 5 座至 825 座，創 2015 年 3 月以來新高，油價遭遇壓力收跌；俄羅斯黑海地區乾旱可能影響產出，激勵美國小麥期價大漲。

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