【港股收評】全日勁升逾500點 手機設備股危機未過

港股在4月份最後一個交易日屬相當理想，當然有投資者會指出，大市在整個4月份只有波幅而無明顯升幅，極度容易消磨個人意志。這屬不可否認的事實，因為整個4月份只錄得715點或2.3%升幅。當然就算是0.23%升幅，總比跌市為佳。可是投資者或會認為，用整整一個月才錄得逾2%回報，這樣的回報吸引力會否太低？這是一個值得投資者思考的問題。

一個月回報2.3%絕非不理想，若以年度化計算，回報已達2成左右。這只是計及股價升幅，並無計及股息回報。所以若股市在某一個月錄得2.3%升幅，其實是相當不俗。當然投資者會指出，今年1月份大市升幅已達一成，在4月份只錄得低單位數增長，表現又如何令人滿意？其實投資者要讓自己清楚，是作短期投資或長期投資，要先弄清這個問題，才自我評核投資回報是否理想。若是作短線操作投資者，一個月的時間維度肯定是太長；可是若為投資維度以年計的投資者而言，一個月的回報如何，絕非考慮的重點。當弄清楚此要點時，自有其他看法。

恆生指數收市報30808點，升527點；國企指數收市報12331點，升264點，成交額為936.34億元。

大市今日最終無法挑戰30900點，會否讓投資者失望？相信不會，因為今日大市可以錄得500點以上升幅，足以讓不少投資者感到驚喜。明日為勞動節假期，港股休市一天，投資者可以先留意外圍股市在周一及周二的表現，才為傳統的「五窮月」作出準備及部署。特別是多隻重磅藍籌股會在5月份公布今年一至三月份業績，業績表現將會左右後市走勢，所以在周三假期後復市時，不預期大市會有大變化。屆時金融股表現會否略勝大市一籌？機會不少，但是其他行業類別便要小心，特別是油股及油田服務股，同時亦要小心手機設備股，目前距離擺脫弱勢仍有一段距離。危險，仍在眼前。

2018年4月30日下午5時21分

文﹕張偉倫

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