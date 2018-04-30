富邦媒團購美食品項年增2-3成 預估帶動銷售成長逾三成

台灣團購美食市場一年商機上看百億元，其中上班族是最主要的消費客層。富邦媒 (8454) 旗下 momo 購物網公布 2018 年第一季「上班族美食排行榜」，休閒零食、下午茶甜點及快煮麵是上班族最喜愛購買的類別，商品話題性、口碑程度及價格組合為上班族選購的主要考量因素。看準上班族美食商機，momo 購物網今年積極引進團購熱門美食，品項數年增 2-3 成，即日起更祭出 5 折起優惠，預估將帶動團購美食銷售年成長三成以上。台灣的辦公室揪團文化發達，團購已成為上班族們每日的生活樂趣，其中又以美食類商品最受上班族歡迎。momo 購物網表示，團購美食主要客層為 25 歲至 45 歲上班族，性別則以女性居多，由於團購美食比起一般商品更重視話題度，因此符合時事流行性、高額差價性、季節性商品往往較能掀起熱潮。而觀察今年的上班族美食趨勢，方便解饞的休閒零食類、下午茶必備的蛋糕甜點類及烹調簡單快速的快煮麵仍是上班族最愛。



momo 購物網也公布了 2018 年第一季「上班族美食排行榜」，冠軍由「KiKi 食品雜貨拌麵（椒麻 / 蔥油口味）」奪得；亞軍由老字號品牌元本山的「妖怪手錶三角飯糰 DIY 海苔」拿下；季軍則是基隆名店連珍推出的「草莓香草蛋糕 / 巧克力蛋糕」，第 4 名至第 10 名分別是「福義軒手工芝麻蛋捲」、「Richeese 威化餅乾」、「Enaak 韓式小雞麵」、「佳德鳳梨酥」、「盛香珍多彩雙層 / 大果實鮮果凍」、「calbee 加卡比薯條」以及「康健生機遠紅外線活力綜合堅果」。







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