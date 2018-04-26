富邦媒Q1業外損失干擾 EPS 2.2元 3年來同期低點

網購平台富邦媒 (8454-TW) 今 (26) 日公布第 1 季財報，稅後純益 3.09 億元，年減 0.45%，每股純益 (EPS)2.2 元，低於過去 2 年同期表現，主要是因處分基金和 IFRS 9(或國際會計準則更新) 調整，產生業外損失約 1800 萬元。

富邦媒指出，在排除一次性處分收益及損失，以及 IFRS 9 國際會計準則影響後，還原稅後純益可達 3.27 億元，EPS 2.34 元，年增 8.7%。

富邦媒第 1 季合併營收 101.84 億元，年增 34.3%，季營收和年成長率雙創下上市以來新高，營業毛利 10.55 億元，年增 26.55%，毛利率 10.36%，年減 0.63 個百分點，營業利益 3.93 億元，年增 25.45%，營業利益率 3.96%，年減 0.27 個百分點。

富邦媒指出，第 1 季主要成長動能來自於網路通路 momo 購物網，年增率達 42.6%，營收表現已連續 6 個月領先台灣 B2C 電商平台，市占率正持續提升，包括 3C 家電、居家生活、流行精品和美妝保健等品類銷售年增率皆達 30% 以上，尤其 3C 家電年成長率更是大幅成長 62%。

同時，行動端的成長十分亮眼，第 1 季年增率達 71%，是推升 momo 購物市占的主要動能之一。

展望第 2 季，由於母親節檔期「女神節」、線上春電展和春夏新品促銷正如火如荼展開，目前買氣相當暢旺，富邦媒對上半年營運樂觀。

另外，富邦媒強調，正加速與品牌原廠結盟，4 月日系生活品牌「MUJI 無印良品」進駐 momo 購物網開設品牌旗艦館，5 月還有萊雅 L’Oreal 集團旗下美妝保養品牌「shu uemura 植村秀」、「BIOTHERM 碧兒泉」將進駐，將不斷擴大 momo 購物網的商品豐富度。