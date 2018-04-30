台中銀擬配發股利0.7元 首家海外分行最快年底開業

台中銀行 (2812) 今日下午舉行法說會，台中銀副總經理陳振源表示，2017 年全年稅後純益 36.33 億元，年增 3.4%，每股盈餘 1.10 元，預計發配股利 0.7 元，現金股息 0.45 元、股票股利 0.25 元。陳振源強調，未來台中銀不只要深耕在地，也要為年輕世代提供更好服務，也透露海外分行預計最快今年底將在馬來西亞納閩開業。台中銀去年總資產成長 5.73%，淨收益成長 5.6%，第一類資本適足率 12.01%，較去年同期 10.25%，成長 1.76%，逾放比 0.42%。股東權益稅後稅報酬率 8.57%，存款成長 4.87%，其中外幣存款成長 16.91% 為最多。備抵呆帳覆蓋率則為 343.87%，放款覆蓋率 1.46%。



台中銀自結今年第一季稅前盈餘 9.28 億元、年減 13.83%、每股稅前盈餘 0.28 元，台中銀說明，衰退主要是因調整放款結構等因素。



陳振源表示，台中銀放款餘額 4360 億元，總放款成長 1.4%，放款結構以中小企業為主，比重占約 41%，未來則要強化個人消費性貸款，因該項會帶來更多手續費等費用，未來會著重此業務。去年手續費收入年增 5.36%，29.86 億元，其中，信託手續費成長 38.24%。



陳振源說，去年每股盈餘 1.10 元，預計發放股利 0.7 元，現金股息 0.45 元、股票股利 0.25 元。說明股利一向都以現金股利發放為主，但現在要強化股東資本等強度，預計未來逐漸要拉近股票與現金股利比重。



陳振源表示，台中銀是中部地區重要銀行，目前全省有 81 家，其中，中彰投分行數占大部分有 50 家，與客戶關係非常綿密，也指在拓展業務時發現，早期銀行業務，跟父執輩往來相當密切，關係也好，但發現第二代甚至第三代後愈來愈疏遠，銀行未來不僅要深耕在地，年輕世代部分，也要提供更好服務。



展望未來，陳振源指出，去年取得金融業務櫃檯的身分驗證系統、結合生物特徵及條碼驗證功能自動櫃員機兩項金融科技專利。接下來銀行為平衡業務通路，也將在南部其他地區設立分行。



陳振源進一步說，目前台中銀總資產已達 6000 億元，資產速度成長快就是為有足夠資產，能夠在海外設立分行，評估中國大陸環境已不如以往，香港分行難度高，越南台商雖多，但當地主管機關開放新執照仍保守，在評估業務成長性及監理困難度後，今年一大目標是將在馬來西亞設立台中銀首家海外分行，除國際接軌，也要服務台商，並培養海外人才，最快預計今年底開業。



另外，除爭取首家海外分行外，台中銀指出，2018 年經營策略也包括，啟動營運數位轉型，提升作業效率，帶入新客群，同時要成立消金推展中心替代實體通路布局，並發展高淨值客戶理財業務。



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