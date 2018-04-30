◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧04月30日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 2303 聯電 8863 54047 00637L 元大滬深300正2 -7084 0 00677U 富邦VIX 5264 0 2409 友達 -5060 -30066 2344 華邦電 4635 -4417 00633L 富邦上証正2 -3193 0 2888 新光金 2937 19999 5880 合庫金 -2501 -19383 2891 中信金 2286 -2258 00632R 元大台灣50反1 -2372 0 2892 第一金 1435 7140 00655L 國泰中國A50正2 -2129 0 1402 遠東新 1370 3734 2330 台積電 -2017 -64683 2886 兆豐金 1346 3320 2324 仁寶 -1922 -11192 2884 玉山金 1236 13449 2349 錸德 -1859 1175 2883 開發金 1196 14752 2323 中環 -1838 -1636 2208 台船 1169 -1446 1609 大亞 -1714 -1447 2882 國泰金 921 314 2382 廣達 -1703 -18843 2856 元富證 872 7224 6176 瑞儀 -1542 -1678 2408 南亞科 792 4800 5871 中租-KY -1223 -1115 2606 裕民 723 154 2317 鴻海 -1179 -50818 2610 華航 719 -6982 00636 國泰中國A50 -1079 18295 1605 華新 674 9584 2345 智邦 -1063 -6888 3711 日月光投控 674 674 6269 台郡 -1003 -2792 3702 大聯大 607 1884 2308 台達電 -981 -9314 0056 元大高股息 603 19598 2367 燿華 -978 -10543 2903 遠百 578 11646 2887 台新金 -951 -2641 3059 華晶科 564 579 1444 力麗 -944 -567 6116 彩晶 560 -18300 006203 元大MSCI台灣 -915 0 2439 美律 510 -3872 006204 永豐臺灣加權 -915 0 2454 聯發科 507 2875 3231 緯創 -894 -15256 1216 統一 444 103 2353 宏碁 -865 -3078 2388 威盛 418 -2777 2498 宏達電 -840 -4541 2478 大毅 383 722 2031 新光鋼 -804 -3822 4904 遠傳 377 598 2002 中鋼 -803 -11347 6505 台塑化 361 -58 2301 光寶科 -800 -3534 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股