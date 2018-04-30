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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧04月30日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
2303   聯電                    8863     54047    00637L 元大滬深300正2         -7084         0  
00677U 富邦VIX                 5264         0    2409   友達                   -5060    -30066  
2344   華邦電                  4635     -4417    00633L 富邦上証正2            -3193         0  
2888   新光金                  2937     19999    5880   合庫金                 -2501    -19383  
2891   中信金                  2286     -2258    00632R 元大台灣50反1          -2372         0  
2892   第一金                  1435      7140    00655L 國泰中國A50正2         -2129         0  
1402   遠東新                  1370      3734    2330   台積電                 -2017    -64683  
2886   兆豐金                  1346      3320    2324   仁寶                   -1922    -11192  
2884   玉山金                  1236     13449    2349   錸德                   -1859      1175  
2883   開發金                  1196     14752    2323   中環                   -1838     -1636  
2208   台船                    1169     -1446    1609   大亞                   -1714     -1447  
2882   國泰金                   921       314    2382   廣達                   -1703    -18843  
2856   元富證                   872      7224    6176   瑞儀                   -1542     -1678  
2408   南亞科                   792      4800    5871   中租-KY                -1223     -1115  
2606   裕民                     723       154    2317   鴻海                   -1179    -50818  
2610   華航                     719     -6982    00636  國泰中國A50            -1079     18295  
1605   華新                     674      9584    2345   智邦                   -1063     -6888  
3711   日月光投控               674       674    6269   台郡                   -1003     -2792  
3702   大聯大                   607      1884    2308   台達電                  -981     -9314  
0056   元大高股息               603     19598    2367   燿華                    -978    -10543  
2903   遠百                     578     11646    2887   台新金                  -951     -2641  
3059   華晶科                   564       579    1444   力麗                    -944      -567  
6116   彩晶                     560    -18300    006203 元大MSCI台灣            -915         0  
2439   美律                     510     -3872    006204 永豐臺灣加權            -915         0  
2454   聯發科                   507      2875    3231   緯創                    -894    -15256  
1216   統一                     444       103    2353   宏碁                    -865     -3078  
2388   威盛                     418     -2777    2498   宏達電                  -840     -4541  
2478   大毅                     383       722    2031   新光鋼                  -804     -3822  
4904   遠傳                     377       598    2002   中鋼                    -803    -11347  
6505   台塑化                   361       -58    2301   光寶科                  -800     -3534  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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