【華冠投顧】林驛銘:台股反彈大漲百點，上周強勢挖礦股撼訊(6150)跌停!



台北股市今日四月份最後一天交易日反彈大漲 104 點，以 10657 作收，成交量 1182 億元，價漲量增格局，月線下跌 261 點收黑 K 棒。

台股今日由電子權值股三巨頭台積電 (2330)，鴻海(2317)，大立光(3008) 帶領下，大盤加權指數反彈大漲百點，盤面結構: 電子股漲 1.1%，金融股漲 0.44%，傳產股漲 1.06%，OTC 指數漲 0.89%。上漲家數多於下跌家數。不過在這裡提醒大家，指數雖大漲，但強勢股續航力不足，要小心: 賺指數賠價差，例如: 上周五強勢族群為挖礦股 + 被動元件，好威風，但是今日在大盤大漲百點下卻輪為弱勢族群，撼訊 (6150) 上周五漲停今日跌停板，相關個股青雲 (5386)，華擎(3515)，麗臺(2465)，映泰(2399)，承啟(2425)，微星(2377) 等全下跌作收! 撈底去亂搶就是套，要小心啊。

被動元件華新科 (2492)，大毅(2478)，禾伸堂(3026)，奇力新(2456)，光頡(3624)，日電貿(3090)，信昌電(6173)，凱美(5317) 等上周股價全大漲今日全都跌! 因此，盤面上指數是看漲，但去亂追就是容易套，要小心啊! 強勢股包括: 台船 (2208)，宏達電(2498)，聯光通(4903)，正德(2641)，富喬(1815)，合一(4743)，橘子(6180)，立凱 KY(5227)，君耀 KY(6422)，宏洲(1413)，如興(4414) 以及六角 (2732) 等

台股爆跌 500 點後，跌深反彈，強勢族群無續航力，個股追價要格外小心，千萬別賺指數賠股票價差，接下來準備迎接五月份，必須留意事件包括五月報稅，四月營收公布，第一季季報公布，以及 MSCI 半年度調整等。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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