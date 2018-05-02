TCL多媒體旗下雷鳥科技引入京東戰略投資

香港 2018 年 5 月 2 日電 / 美通社 / -- TCL 多媒體科技控股有限公司（「TCL 多媒體」；香港聯交所股份編號：01070）宣佈旗下深圳市雷鳥科技有限公司（「雷鳥科技」）與北京京東世紀貿易有限公司（「京東」）達成按市場慣例的戰略合作意向。京東擬投資人民幣 3 億元，本次增資後京東將持有雷鳥科技 6.67% 的股權。雙方將在業務層面展開戰略合作，開展基於互聯網基礎能力、內容及服務、生態資源等領域合作，實現優勢互補和協同共贏。雷鳥科技作為 TCL 多媒體旗下 TV + 智能電視平台，依託 TCL 智能終端機的用戶規模和產業鏈資源，以用戶為中心；同時通過豐富內容和應用、深度挖掘用戶需求、完善用戶體驗來不斷擴大用戶規模、增加用戶粘性，更重要的是提高平台商業價值。



雙方將在廣告系統、電商和物流服務、會員帳戶統一管理等領域開展深入合作，結合雙方資源和能力優勢，提升智能大屏產業價值。此外，雙方還將共同探索人工智能技術研發，以及在智能大屏和智能家居產品的應用研究，共同開拓市場、共用客戶資源和服務能力，提升用戶體驗和單用戶變現效率，推動家庭大屏生態快速發展。



TCL 多媒體首席執行官王成表示：「京東是中國領先的科技驅動型電商企業及零售基礎設施服務商。通過此次與京東合作，及此前的騰訊戰略投資，將有助於推動雷鳥科技大力提升平台價值和商業變現能力。」



TCL 多媒體將基於現有智能家庭終端產品的優勢，進一步豐富互聯網內容與應用資源，完善平台運營和用戶服務能力，加速智能大屏生態下的商業模式創新及強化變現能力。



截至二零一八年第一季度，雷鳥科技累計激活用戶已達約 2,559 萬，其中二零一八年第一季度實現收入約人民幣 6,887 萬元，較去年同期大幅增長約 338%。二零一七年七月，雷鳥科技獲騰訊數碼 4.5 億元人民幣戰略投資。該首輪增資不僅為雷鳥科技開拓智能電視運營業務發展提供資金支持，亦深化了雙方於不同領域的合作。



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