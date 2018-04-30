〈房產〉房仲統計4月成交量 永慶：北桃均較3月增逾1成

國內經濟表現穩健成長，景氣燈號亮出穩定復甦的綠燈，房仲業者 4 月房市買氣延續 3 月交易熱度，根據永慶房屋內部統計，全台交易量與 3 月相比量增 6%，年增 11%，其中台北市、桃園市交易量較 3 月增加逾 1 成最多，房價仍在打底期。

依永慶房產集團研展中心統計，與 3 月相比，全台七都 4 月房市交易量表現，台北市交易量增 12%，新北市增加 5%，桃園交易量成長 13%，新竹縣市量增 7%，至於中南部三都交易量，台中成長 2%，台南增加 6%，高雄則成長 3%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，春節後民眾加快看屋腳步，開春以來房市熱度持續上揚，購屋需求出籠，民眾也開始積極出價，對於價格有一定支撐，但買方仍期待小幅價跌，買賣方價格拉鋸戰仍持續，觀察七都房價變化，房價呈現持平或正負 2% 內區間整理，呈現盤整微跌格局，波動不大。

謝志傑說明，近期發現換屋族群、高資產客戶購屋意願轉趨積極，帶動高總價產品交易回溫，在屋主願意適度修正售價，價格有感下跌後，加上地段、產品稀有性等優勢，高資產客戶、換屋族群開始擇優進場。

謝志傑認為， 觀察 4 月帶看量較 3 月小幅成長，民眾購屋意願不減，同時，買方出價明顯轉趨理性，普遍認為大幅砍價買不到理想的房子，而賣方開價也趨於合理，不再漫天喊價，願意適度修正價格，買賣雙方對於價格的認知差距拉近，成交機會大增，讓 4 月房市交易回溫。

謝志傑說明，美國聯準會今年升息 4 次的市場預期持續增加，美元升值，在利差擴大的狀況下，國內央行升息速度可能加快，加上新屋供給賣壓待去化以及選舉干擾，雖目前經濟溫和復甦，但下半年變數多，房市前景多空未明。