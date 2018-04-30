台股盤中─蘋概三王止穩、中小股活躍 大盤跌深反彈站上年線

蘋果財報將公布，市場聚焦上季獲利及本季展望，蘋概股今 (30) 日呈現反彈表現，蘋概三王大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 止穩，盤面上以中小型股表現較強，指數開小黑後震盪翻紅，盤中一度拉升至 10636.77 點，站上 5 日線、年線。

美股上周五漲跌互見，道瓊指數收跌 11.15 點，NASDAQ 指數收漲 1.12 點，S&P500 指數收漲 2.97 點，費城半導體指數則是收跌 10.1 點，台股今日以 10553.41 點開出，小跌 0.02 點，指數早盤震盪，一度下滑至 10539.63 點，但在權值股止穩，中小型及題材股走揚下，指數翻紅。

蘋果財報將公布，蘋概股今日呈現反彈，台積電盤中反彈止穩，鴻海、大立光維持紅盤，觸控雙雄 GIS-KY(6456-TW)、TPK-KY(3673-TW) 反彈，被動元件股僅國巨續揚，但二線股包括大毅、信昌電、奇力新、蜜望實等則是下跌。

日月光投控掛牌首日一度重挫跌停，敬鵬失火影響產能股價也被打到跌停，法人認為，印刷電路板是否有轉單效應仍值得觀察，但機會不大；風電遴選今日將出爐，台船亮燈漲停，中鋼構、大亞、大成鋼等股走高；觀光股、運輸股為盤中領攻族群，類股漲幅逾 2%，食品股、紡織股、電器股等也有逾 1% 的漲幅。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，大盤從上周三震盪打底以來，融資減少，技術指標位於低檔，今日跌深反彈，以中小型股表現較強勢；他認為，大盤跌深反彈的要件是量能，從量能來觀察，目前仍然不夠，建議指數漲、股價卻不漲的弱勢股，反彈過程中應持續減碼。