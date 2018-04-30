港股盤前─南北韓可破冰，貿易戰也不是死胡同

今天推介股份：華電國際（1071）- 詳見點四簡評

1）恆指上週五表現極反覆，但巧合地也是和 A 股同步。恆指高開約三百點後曾因 A 股不振而接近蒸發所有升幅，但午後 A 股回勇又令恆指再走高。收盤報升 280 點，成交金額按日下跌約 10% 至 975 億。板塊方面，風能、電力股繼續強勢，石油、電訊、內航也有追捧。較特別的是兩隻近期火熱的內銷股蒙牛（2319）和旺旺（151）急回吐。平安（2318）也因第一季新業務價值下降而受壓。瑞聲（2018）錄 13 連跌，但今天跌幅温和，相反，舜宇（2382）和騰訊則有後抽。另外，做空佔大市成交再輕微上升，約 13.4%。

簡評：近期港股與 A 股的聯動性頗高，而 A 股在降準後表現也未見突出，港股上落市格局也待破。從週五板塊的表現，輪轉賣買相當明顯。港股近年的特色是強者越強，從第一季業績看，風能、電力、水泥、航空等板塊應可繼續強勢。內銀整體表現也不俗，石油股在沙特阿美上巿前也似易升難跌。手機設備股則要有戒心。現在困擾港股相信仍是貿易戰和加息。看到南北韓也可以破冰，俄鋁（486）大股東也願意減持，貿易戰可能也不是死胡同；筆者還是覺得川普只求小小優化，大大掌聲罷了。（如鋼鋁關稅，轟炸敍利亞等，看他不停發文關於自己的支持度可見一斑）在動盪的第一季金融市場下，不少美企和本港上巿公司也交出不俗的業績；若市場目光放回基本因素，環球股市重拾升軌理應不難。至於加息，相信是遲早問題，暫時不覺得會把股市推倒。不要忘記大量新經濟股會以 IPO 和 CDR 形式相繼登場，理應容易創富，兩地股市也有提振機會；且看平安好醫生（1833）週五上市會否為港股帶來生機。

2）美股三大指數上週五變化不大。受埃克森美孚業績欠佳拖累，道指早段曾下跌過百點，但收市只下跌 11 點。標指和納指收市則微升。十年期國債債息最新報 2.959%。港股 ADR 上升 120 點，拆合等於恆指 30401 點。

3) 持俄鋁（486）48% 股權的 En + 集團上周五公布，經過與公司獨立主席討論後，大股東歐柏嘉原則上同意主席的要求，減持他的持股至少於 50%。歐柏嘉亦會辭去董事局職位，並同意委任新董事，令董事會由新獨立董事組成。不過，美國財政部表示，對於歐柏嘉放棄對俄鋁的控制權，不能保證會撤銷制裁。

簡評：訊息極其混亂，週四才有報導說歐柏嘉無意減持及讓公司國有化，週五消息又逆轉，但美方又沒有退步之意。簡單來說，俄鋁股價只有兩個可能，一是倒閉而無價值，反之是事件得以解決而重返 4 元以上。有趣的是股價現在接近 2 元，不知是否反映事件仍是五十五十。但筆者覺得仍然值愽，但只適合追求高風險高回報的投資者。

4）個別公司業績簡報 ：

江西銅（358）- 第一季盈利按年上升 41.5%。

民生銀行（1988）首季盈利按年增長 5.23%，但利息淨收入下跌 23.88%。

中國建材（3323）首季盈利按年增長 3.81 倍。

南方航空（1055）首季盈利按年增長 64.13%。

中聯重科（1157）首季盈利按年增長 3.46 倍。

大唐新能源（1798）首季盈利按年增 3.75 倍。

招商銀行（3968）首季淨利潤按年增 13.5%，淨利息收入按年増長 8.7%。

中國銀行（3988）首季盈利按年增 5.04%。淨利息收入按年増長 9.47%。

洛陽鉬業（3993）首季盈利按年增長 1.6 倍。

農業銀行（1288）首季盈利按年增長 5.43%，淨利息收入按年増長 13.83%。

華電國際（1071）首季盈利按年增長 57.07 倍。

中銀香港（2388）首季提取減值準備前經營溢利 103.96 億元，按年增長 21.26%。

工商銀行（1398）首季盈利按年增 3.98%，淨利息收入按年増長 12.33%。

交通銀行（3328）首季盈利按年增 3.97%，但利息淨收入下跌 2.4%。

中石油（857）在上交所發布首季業績，純利按年升 78.1%，同時預布半年盈喜。

簡評：筆者覺得最值得跟進的是華電國際及大唐新能源，尤其是前者，現價市帳率 0.62x, 年度化第一季盈利相當於 10 倍以下市盈率，（電力股盈利在第三、四季才是高峰）應有大幅重估空間。舊經濟股也不是太差啊！

5）個股利好消息：中國物流資產 (1589) 公佈向京東配售 3.21 億股股份，認購價為每股認購股份 2.8 港元，較股份於 4 月 27 日收市價每股 2.65 元溢價約 5.66%。