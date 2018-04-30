騰邦控股攜手順豐等8大巨頭共同譜寫中國智慧供應鏈新篇章

2018 年 04 月 26 日，騰邦集團旗下香港上市公司騰邦控股有限公司（股份代號：06880.HK）宣佈通過其境內一家間接全資附屬公司與包括東方嘉盛、飛馬國際、華南城、朗華投資、普路通、順豐投資、怡亞通及越海全球在內的八家國內領先的供應鏈企業或其附屬公司就成立從事供應鏈大數據業務的合營公司訂立股東協議，出資成立大數據運營平台。據此，騰邦控股向合營公司出資約 11.11 百萬人民幣，約占合營公司總股本的 11.11%。合營公司的主營業務將為數據獲取、存儲、開發、處理、服務和銷售，信息系統集成服務，數據系統及服務的研發及銷售，電腦軟硬件的研發及銷售以及信息諮詢服務。合營公司將致力於構建國內最具影響力的供應鏈大數據平台，通過大數據和人工智能等科技創新，推動建立高效協同的現代供應鏈體系，打造創新的智慧供應鏈。







參與發起設立合營公司 建立高效協同的現代供應鏈體系



AI 時代，數據已被各行各業奉為瑰寶，企業不斷開疆擴土擴充數據源，同時將數據轉變為貨真價實的商業價值。中國作為供應鏈大國，龐大交易量的背後是巨大的數據寶藏。數據顯示，我國日平均包裹量已達到一億件，龐大的業務量需要大數據及 AI 等新技術支撐，將大數據、AI 等技術應用於運輸、倉儲、搬運、裝卸等環節中。



由騰邦控股參與發起並設立的合資公司所構建的大數據平台將有效? 助順豐等 9 家合營公司構建國內最有影響力的供應鏈大數據平台，公司利用各創辦成員豐富的應用場景和供應鏈運營經驗，構建開放共贏的平台，推動建立高效協同的現代供應鏈體系，打造創新的智慧供應鏈，提升綜合物流服務效率，有效服務實體經濟，提升國內企業在國際供應鏈中的競爭力。並將更大程度挖掘、發揮數據價值，提升物流效率，降低成本。同時供應鏈的智慧化升級將有效提升企業的行業競爭力，形成數據助推企業發展，企業發展反哺數據儲備的良性循環，進一步促進公司發展，樹立行業標杆。







AI 時代強強聯合 大幅提升我國供應鏈產業國際競爭力



供應鏈是未來企業的核心競爭力，也是國家經濟運行效率的關鍵因素。我國供應鏈企業一直是全球供應鏈產業的重要力量，無論是民用、商用、還是政府商貿的供應鏈、物流服務都數量驚人，匯集在我國供應鏈企業之中的數據規模也是他國可望而不可及的。如何將這些數據轉變為可以輔助行業更加高效、智慧運作的助推器，早已被視為戰略目標。而這個目標正與供應鏈大數據平台的理念不謀而合。合資公司將不斷發揮數據分析、數據應用的商業價值，努力滿足地區、乃至全國供應鏈企業的發展需求，大幅提升我國供應鏈產業的國際競爭力。唯有將數據分析合理應用於每一處運作環節之中，才能始終站在高效、敏捷的行業高台之上。騰邦控股等 9 家公司聯合構建的供應鏈大數據平台不僅將為供應鏈行業建立標杆，也將成為其他領域的''智慧轉型''參考，不斷推動我國經濟發展、提升國際競爭力。



據了解，合資公司的 9 家股東企業均已在供應鏈領域獲得不菲成績。其中騰邦控股主要從事商貿物流及健康保健產業，其他八家創辦成員皆為國內領先的物流及供應鏈企業。強強聯合的效用不僅在於 1+1 大於 2，更在於對整個行業的提振、拔高。大數據平台將是一個開放的平台，合資公司將秉承''開放、賦能''的理念擁抱所有合作夥伴，助力整個供應鏈行業的進步和升級。



騰邦集團董事局主席、騰邦控股有限公司董事會主席鍾百勝先生表示，合營公司將利用大數據分析、人工智能等前沿科技推動供應鏈與綜合物流服務產業升級，具有很大的發展潛力和增值空間。長遠而言，合營公司可與騰邦控股目前的商貿及物流業務產生協同效應，有效挖掘數據資源，提升物流和倉儲業務的營運能力和技術水準，將為公司及股東帶來更好的回報和效益。參與發起設立合營公司, 有助於騰邦控股建立高效協同的現代供應鏈體系，提升騰邦控股在供應鏈行業的競爭力，期待與行業內傑出的企業一起，共同譜寫中國智慧供應鏈新篇章。



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