時隔35年 沙烏地首間戲院開幕 首映《黑豹》

時隔 35 年，封閉保守的沙烏地阿拉伯第一間戲院於當地時間周三 (18 日) 在首都利雅得開幕，首齣上映的是好萊塢科幻電影《黑豹》(Black Panther)。

綜合 ON.cc 東網、星島日報報導，播放電影的戲院位於利雅得金融區，由一間音樂廳改建而成，可容納近 5000 名觀眾。戲院公司需將原有座椅拆除，換上可傾斜的真皮座椅，以及再安裝多 3 個螢幕，戲院內並設有祈禱室。

周三的首映屬私人觀賞，周五 (20 日) 始正式公映，公眾可於周四 (19 日) 在網上購票。

目前沙烏地仍禁止陌生男女接觸，戲院間隔如何安排受到關注。 (圖：AFP)

電影院再度在沙烏地出現，是王儲穆罕默德 ‧ 薩勒曼名為「願景 2030」(Vision 2030) 的社會改革項目之一，目的是要滿足國內新生代的要求。沙烏地政府表示，到了 2030 年，國內會有 300 間戲院，播映螢幕約 2000 個，預期這些戲院日後可以帶來逾 900 億里爾經濟收益，以及製造逾 3 萬個職位。

有幸觀看首映場的嘉賓雀躍萬分，有人在戲院大廳拿出手機大玩 selfie。美資 AMC 娛樂集團獲沙烏地政府發出經營戲院的牌照。行政總裁阿倫發表講話時說：「這是 AMC 歷史性的一天，也是貴國歷史性的一天。」

沙烏地阿拉伯解除長達 35 年的商業電影院禁令。 (圖：AFP)

據了解，沙烏地在 1970 年代仍有不少電影非正式上映，但在 80 年代保守勢力上台後，不少教士認為西方電影，甚至是一些於埃及和黎巴嫩拍攝的阿拉伯電影「罪惡」，禁止播放電影，即使上映亦要經審查。沙烏地人想看電影要到鄰國巴林或阿聯酋，至近年禁制稍放寬，間中會有本地電影節在臨時搭建的影院舉行。

與其他電影一樣，周三首齣再次公映的電影《黑約》同樣經過審查，雖然不少暴力場面仍有保留，但部分場面，包括最末一場接吻戲就難逃一剪。