加證交所又出技術問題 企業實行雙邊上市影響小

加拿大主要證券交易所「多倫多證交所 Toronto Stock Exchange (TSE)」上週五（27 日）出現了罕見的技術問題，導致母公司運營商 TMX Group (X-TO) 的信譽受損，並鼓勵投資者探索其他交易渠道。

S&PTSX60 加拿大股票指數圖 / 圖：谷歌

據了解，TSE 週五因內部技術問題，導致交易業務提早 1 小時結束。TMX 此後表示，在「內部技術問題」解決後，交易所將於週一（30 日）恢復交易。

交易員們表示，這次的停盤使投資者紛紛前往 TMX 的競爭對手和交易所做證券買賣。一部分加拿大最大的公司 - 包括 Suncor Energy (SU-TO) (SU-US)、Enbridge (ENB-TO) (ENB-US)、和 Barrick Gold (ABX-TO) (ABX-US) 等公司都在多倫多和紐約共同上市。

儘管這次的問題發生在低交易日上，但對 TMX 等旗下交易所業務產生了負面品牌影響。Northland Wealth 經理 David Cockfield 認為，「這對交易所或投資者來說不是一件好事。TMX 失去了業務，失去了信譽。它讓投資者往其他地方看」。

Manulife 資產管理交易員 Peggy Bowie 挑撥，週五大部分的交易量都轉移到其他市場，如 Chi-X、Pure Trading、和 MATCHNow，以及在美國上市的股票。

官方數據顯示，TMX 的交易所（包括多倫多證券交易所、多倫多證券交易所、TSX 阿爾法證券交易所、和蒙特利爾證券交易所）在全球第 6 大證券市場國的交易量，佔約 61%。 其本地市場國最大競爭者為 NEO 交易所及加拿大證交所（Canadian Securities Exchange，CSE）

一些交易員和基金經理表示，目前還無法評估上週五所造成的損失金額。NEO 交易所首席執行長 Jos Schmitt 認為這種錯誤無助於行業內外，「這對加拿大市場的整體聲譽是不利的」。

TMX 週六（28 日）表示，這次的問題是因「交易系統中央存儲設備的硬件故障」而造成的，並非是駭客攻擊的結果。

加拿大股票市場上一次的大規模停盤事件是發生於 2008 年 12 月，因系統數據故障導致全天停止交易。