Lake Resources NL 截至2018年3月31日的季度活動報告

Lake Resources NL (ASX:LKE) （澳大利亞證交所交易代碼：LKE）公告公司截至 2018 年 3 月 31 日的季度活動報告。



要點：



- 4 個絕佳的鋰項目 - 位於阿根廷的 3 個鹵水項目和 1 個硬岩項目 - 阿根廷最大的鋰礦租約之一，18 萬公頃，包括擁有購買選擇權的區域。



- 與阿根廷 Jujuy 省簽訂了具有里程碑意義的協議，確定了 Lake 100% 擁有的、在世界級鋰產地的 4.5 萬公頃的租約保有權



- Olaroz-Cauchari 租約與阿根廷 Jujuy 鹵水鋰生產 / 開發項目相鄰，與 Orocobre 和 SQM/Lithium Americas 位於同一盆地。因等待批准，對 Lake 租約的活動擱置了兩年，現已獲批。



- 租約是在近期鋰項目極受追捧之前確立的，目前正著手在完成標準過程後開始進行鑽探。



- 在卡塔馬卡省（Catamarca）Kachi 鹽湖鹵水鋰項目的 3 個鑽機鑽探。很快將從 11 公里的多孔砂層中具有傳導性的滷水中得到結果。



- Kachi 鹵水鋰項目是一個大鹽湖，20 km x 12 km，由 Lake100% 擁有，5.4 萬公頃的租約。



- Lake 在超額認購的私募中，以 $0.135 每股，於 2018 年 3 月籌得了 450 萬澳元（未扣除花費）的資金，附加以 $0.20 的價格（公司期望上市價格）、以 1:2 的比例行使的期權。



- Lake 擁有 $420 萬現金，這些資金足以進行當前的勘探活動。



Lake Resources NL 是一家勘探和開發公司，擁有阿根廷最大的鋰租約之一，達 18 萬公頃，包括擁有購買選擇權的區域，4 個絕佳的鋰項目：3 個鹵水項目和 1 個硬岩項目，每個項目都有潛力 "成就公司"。



這些包括 Kachi 鹵水鋰項目 - 在此前未曾鑽探過的鹽湖上的佔地達 5.4 萬公頃的合併採礦租約；毗鄰 Orocobre 和 SQM/Lithium Americas 的 Jujuy 省 Olaroz/Cauchari 和 Paso 項目；Catamarca 偉晶岩鋰項目（~7.2 萬公頃），擁有購買選擇權，在沿走向超過 150 公里有大量偉晶岩富集。



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Steve Promnitz 董事總經理 Lake Resources NL 電話: +61-2-9188-7864 電郵: steve@lakeresources.com.au