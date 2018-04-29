川普：美朝會談可能於3-4周內舉行

摘要：川普表示，這將是一次關於朝鮮半島無核化非常重要的會議。一周前，他曾稱「要想在朝鮮問題上有個結論，我們還有很長的路要走。」

繼朝韓兩國領導人跨越「三八線」，實現第三次半島領導人歷史性會晤後，美國總統川普於美國當地時間 28 日表示，美國與朝鮮的會談可能在接下來的三到四周內舉行。

據路透社，川普在密歇根州華盛頓的競選集會上表示：

我想我們會在接下來的三到四周內舉行會談。這將是一次關於朝鮮半島無核化非常重要的會議。

川普表示，此次會談的好處，是使我們遠離核戰爭，而不是捲入核戰爭。

一周前，川普曾在「朝鮮熱」逐步升溫的情勢下，發布推特稱「要想在朝鮮問題上有個結論，我們還有很長的路要走。有可能會達成協議，也有可能不會，只有時間能說明一切。」

或許是為了降低大家對美朝對話進展的期待，提前進行「預期管理」，川普發布了這一條「潑冷水」推文。

4 月 27 日，朝鮮領導人金正恩與韓國領導人文在寅在板門店韓國一側舉行會談，並簽署了《板門店宣言》，表示爭取在年內宣布結束戰爭狀態，並致力於將停戰協定改成和平條約，未來目標是實現半島無核化。

金正恩也成為朝鮮戰爭後，首位跨越軍事分界線，前往韓國一側的朝鮮領導人。

朝韓會談後，彭博社援引韓國總統府青瓦台的表態稱，朝鮮將於 5 月份關閉主要的核試驗場地，屆時將邀請國際記者到場。

朝鮮方面則稱，美國將意識到，朝鮮無意使用核。

中國外交部發言人陸慷 27 日就朝韓領導人會晤表示，此次會晤取得的積極成果有利於增進雙方和解與合作，維護半島和平與穩定，推動半島問題政治解決進程。中方對此表示祝賀和歡迎。他強調，中方一貫支持朝韓通過對話協商建立相互信任，改善彼此關係。這符合雙方和本地區共同利益，也是國際社會共同期待。

『新聞來源／華爾街見聞』