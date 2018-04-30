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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/04/27  107/04/26  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       29.78000   28.27000   1.51000    5.34135
未來資產台灣新趨勢基金                                           19.94000   19.37000   0.57000    2.94269
野村高科技基金                                                   10.89000   10.58000   0.31000    2.93006
保德信台商全方位基金                                             34.03000   33.09000   0.94000    2.84074
未來資產阿波羅基金                                               12.36000   12.02000   0.34000    2.82862
野村ｅ科技基金                                                   21.17000   20.59000   0.58000    2.81690
元大標智滬深300基金                                              18.65000   18.20000   0.45000    2.47253
群益中小型股基金                                                 46.93000   45.81000   1.12000    2.44488
第一金創新趨勢基金                                               23.54000   22.98000   0.56000    2.43690
永豐趨勢平衡基金                                                 47.46000   46.34000   1.12000    2.41692
瀚亞美國高科技基金                                               24.18000   23.61000   0.57000    2.41423
華頓台灣基金                                                     27.35000   26.72000   0.63000    2.35778
復華全方位基金                                                   27.62000   26.99000   0.63000    2.33420
保德信中小型股基金                                               41.62000   40.68000   0.94000    2.31072
群益店頭市場基金                                                 97.21000   95.03000   2.18000    2.29401
群益那斯達克生技基金                                             20.87000   20.41000   0.46000    2.25380
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       20.05000   19.61000   0.44000    2.24375
元大標普500單日正向2倍基金                                       30.54000   29.87000   0.67000    2.24305
元大新主流基金                                                   26.08000   25.51000   0.57000    2.23442
元大績效基金                                                     54.00000   52.82000   1.18000    2.23400
永豐高科技基金                                                   23.24000   22.74000   0.50000    2.19877
景順全球科技基金                                                 20.10000   19.67000   0.43000    2.18607
群益奧斯卡基金                                                   26.69000   26.12000   0.57000    2.18224
富邦NASDAQ-100基金                                               27.19000   26.61000   0.58000    2.17963
安聯台灣大壩基金                                                 25.04000   24.51000   0.53000    2.16238
復華高成長基金                                                   61.49000   60.19000   1.30000    2.15983
復華復華基金                                                     19.47000   19.06000   0.41000    2.15110
復華數位經濟基金                                                 53.84000   52.71000   1.13000    2.14381
兆豐國際生命科學基金                                             14.88000   14.57000   0.31000    2.12766
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.15410   19.73840   0.41570    2.10605
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