[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/04/27 107/04/26 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 29.78000 28.27000 1.51000 5.34135 未來資產台灣新趨勢基金 19.94000 19.37000 0.57000 2.94269 野村高科技基金 10.89000 10.58000 0.31000 2.93006 保德信台商全方位基金 34.03000 33.09000 0.94000 2.84074 未來資產阿波羅基金 12.36000 12.02000 0.34000 2.82862 野村ｅ科技基金 21.17000 20.59000 0.58000 2.81690 元大標智滬深300基金 18.65000 18.20000 0.45000 2.47253 群益中小型股基金 46.93000 45.81000 1.12000 2.44488 第一金創新趨勢基金 23.54000 22.98000 0.56000 2.43690 永豐趨勢平衡基金 47.46000 46.34000 1.12000 2.41692 瀚亞美國高科技基金 24.18000 23.61000 0.57000 2.41423 華頓台灣基金 27.35000 26.72000 0.63000 2.35778 復華全方位基金 27.62000 26.99000 0.63000 2.33420 保德信中小型股基金 41.62000 40.68000 0.94000 2.31072 群益店頭市場基金 97.21000 95.03000 2.18000 2.29401 群益那斯達克生技基金 20.87000 20.41000 0.46000 2.25380 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.05000 19.61000 0.44000 2.24375 元大標普500單日正向2倍基金 30.54000 29.87000 0.67000 2.24305 元大新主流基金 26.08000 25.51000 0.57000 2.23442 元大績效基金 54.00000 52.82000 1.18000 2.23400 永豐高科技基金 23.24000 22.74000 0.50000 2.19877 景順全球科技基金 20.10000 19.67000 0.43000 2.18607 群益奧斯卡基金 26.69000 26.12000 0.57000 2.18224 富邦NASDAQ-100基金 27.19000 26.61000 0.58000 2.17963 安聯台灣大壩基金 25.04000 24.51000 0.53000 2.16238 復華高成長基金 61.49000 60.19000 1.30000 2.15983 復華復華基金 19.47000 19.06000 0.41000 2.15110 復華數位經濟基金 53.84000 52.71000 1.13000 2.14381 兆豐國際生命科學基金 14.88000 14.57000 0.31000 2.12766 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.15410 19.73840 0.41570 2.10605 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名鉅亨台北資料中心
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