5月1日起 中國含抗癌藥在內的28項藥品全部零關稅

中國財政部昨 (23) 日發文透露，自 2018 年 5 月 1 日起，以暫定稅率方式將包括抗癌藥在內的所有普通藥品、具有抗癌作用的生物鹼類藥品及有實際進口的中成藥進口關稅降為零。專家表示，取消關稅目的是與國內藥品競爭，藉以提升質量降低價格。

財政部關稅司有關負責人指出，此次調整將取消 28 項藥品的進口關稅。調整後，除安宮牛黃丸等中國特產藥品、部分生物鹼類藥品等少數品種外，絕大多數進口藥品，特別是有實際進口的抗癌藥均將實現零關稅。

據《北京商報》整理發現，這次共涉及抗生素 (青霉素、頭孢)、抗癌藥、抗瘧葯 (青蒿素)、抗炎葯 (磺胺類藥品)、中藥等多類藥品，且以抗生素類藥品居多。

中國醫藥企業管理協會副會長王學恭分析，本次涉及的進口中藥、清涼油、藥酒大多產自香港以及日本、東南亞等國家和地區。

近年來，中國癌症患者發病率不斷升高，抗癌藥品市場日益廣闊。數據顯示，在過去 30 年中，中國癌症死亡率爆增 80%，每年癌症發病人數約 260 萬，死亡人數約 180 萬。根據國際癌症研究署預測，中國癌症發病數和死亡數到 2020 年將上升至 400 萬和 300 萬；2030 年將上升至 500 萬和 350 萬。

與此同時，中國製藥水平雖不斷進步，但卻與發達國家存在明顯差距，導致中國對進口抗癌藥的需求有增無減。目前中國市場上，很多抗癌藥被進口藥壟斷。

以肺癌患者常用易瑞沙為例，該藥品生產商、英國製藥公司阿斯利康 (Astra Zeneca)2012 年的財務報表顯示，當年，易瑞沙全球銷售額為 6.11 億美元 (約 37 億元人民幣)，其中中國市場的銷售額約為 8 億元，中國市場佔有率為全球市場的 21.6%。

據醫藥專家趙衡的介紹，由於中國品整體研發能力仍然不強，抗癌藥以進口和國內外資藥企生產為主，因此抗癌藥進口是否實施零關稅，對市場格局的影響並不大。

對於青霉素類藥品，中國的研發較為成熟，市場佔有率較高。王學恭表示，引入這類藥進口藥旨在與國內藥品相競爭，以此在提升藥品質量的同時，降低藥品價格。

財政部關稅司相關負責人表示，隨著較大幅度降低抗癌藥生產、進口環節增值稅稅負，採取政府集中採購、將進口創新藥特別是抗癌藥及時納入醫保報銷目錄、加快創新藥進口上市等多項綜合措施的陸續出台，將進一步降低國內患者，特別是癌症患者的藥費負擔，並有更多用藥選擇。