〈財報〉百度營收、營利雙超市場預期 盤後大漲近6%

美股中概股百度 (BIDU-US) Q1 的財報顯示，營收為 209 億人民幣，高於分析師預計的 202 億人民幣，營業利潤為 67 億人民幣，也超出市場預期。

百度公司並預測的 Q2 營收亦將高於分析師的預期，因廣告商湧向其新聞整合服務，如同 Netflix (NFLX-US) 風格的視頻服務也同時吸引了更多用戶。

展望 Q2，百度預計營收將落在 249.1 億元人民幣至 261.9 億元人民幣間，超過了分析師平均估算的 243 億元人民幣。由於公司 Q1 的經營業績高於預期，也使百度從 2017 年的低谷中走出來，令股價大漲。

百度股價週四（26 日）收盤上漲 3.15% 來到每股 238.69 美元，而盤後更是再大漲 5.57%。

百度股價日線趨勢圖

百度的財測是該公司在進入關鍵一年後的一個強心針，尤其是百度在出售或分拆虧本事業，如它的食品運輸業務等。而出售或分拆虧本事業的公司政策，也簡化了百度的業務內容，並減少虧損，能夠專注於從無人駕駛汽車到數字助理的 AI 人工智慧產品。

另外，百度其中一個分拆業務，就是新上市的串流媒體服務，愛奇藝公司 (IQ-US)，愛奇藝週四 (26 日) 也首次公佈了業績，銷售前景超過市場預期。

iQiyi 執行長龔宇表示，公司目標是在 5 年內將三分之一的電影和節目由內部製作，如同 Netflix 一樣，並產生高達四分之一的流量。這個策略的一大優勢也是避免與競爭對手實行價格戰，特別是像騰訊視頻這樣的強大對手。

New Street Research 分析師 Kirk Boodry 認為百度財報「看起來穩固，毛利也優化了，但還是無法改變我們的想法，就是他們核心業務方面存在弱點。內容成本的整體增長速度低於全年的指導意見，因此還需要加強」。

百度總裁陸奇向分析師發布了一份關於「阿波羅」無人駕駛汽車計劃的推出，和商業模式的總結。今年將發布承載 6 名乘客和使用其「L4」技術，走在預定路線的小型客車。但帶有「L3」技術的知自動駕駛轎車仍然需要人類駕駛，至少要到 2019 年才能發布。

陸奇提道，「對於阿波羅，我們非常清楚我們的商業模式。我們開放平台、免費供合作夥伴使用，但他們需要使用一組關鍵服務，就是高畫質地圖」。