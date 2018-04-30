中國允外資可直接控股合營券商 東方花旗等9家料先實施

中國證監會昨 (29) 日凌晨宣布，將過往外資與內資企業合營證券公司的規例作出了 5 大主要修訂，其中包括允許外資控股合營證券公司，令外資可以由以前只能參股的限制，變更成日後可以直接控股。

香港《明報》報導，根據中證監公布的《外商投資證券公司管理辦法》，其他修訂還包括逐步放開合資證券公司業務範圍。

新規指出，監管機構允許新設合資證券公司根據自身情况，依法申請證券業務，初始業務範圍需與控股股東或者第一大股東的證券業務經驗相匹配；統一外資持有上市和非上市兩類證券公司股權的比例；明確境外股東須為金融機構，且具有良好國際聲譽和經營業績，近 3 年業務規模、收入、利潤居於國際前列，近 3 年長期信用均保持在高水平；最後是明確境內股東的實際控制人身分變更，導致內資證券公司性質變更的相關政策調整。

另外，中證監亦提到，基金管理公司將對境外投資者進一步開放，允許外資持股比例達到 51% 的控股水平。有大陸分析估計，新措施之下，最先有望實現外資控股的大陸合營證券公司，包括東方花旗證券、高盛高華證券、華菁證券、摩根士丹利華鑫證券、瑞信方正證券、瑞銀證券、申港證券、中金公司、中德證券等共 9 家。

另據中證監資料顯示，目前亦有 18 家中外合資證券公司正等待審批。

