習近平：要在芯片技術上取得重大突破

習近平近日在湖北考察時強調，裝備制造業的芯片，相當於人的心臟。心臟不強，體量再大也不算強。要加快在芯片技術上實現重大突破，勇攀世界半導體存儲科技高峰。

據新華社昨日晚間報道，26日上午，習近平先後來到位於東湖高新區的烽火科技集團和武漢新芯集成電路制造有限公司，考察企業創新發展情況。

在烽火科技集團，習近平對企業負責人表示，新發展理念，創新是第一位的。

我國已經成為世界第二大經濟體，過去那種主要依靠資源要素投入推動經濟增長的方式行不通了，必須依靠創新。具有自主知識產權的核心技術，是企業的“命門”所在。

企業必須在核心技術上不斷實現突破，掌握更多具有自主知識產權的關鍵技術，掌控產業發展主導權。國家需要你們在這方面加快步伐。

在武漢新芯集成電路制造有限公司，習近平聽取有關芯片全流程智能化制造和加快國產化進程情況介紹。他強調，裝備制造業的芯片，相當於人的心臟。心臟不強，體量再大也不算強。

要加快在芯片技術上實現重大突破，勇攀世界半導體存儲科技高峰。「兩個一百年」奮鬥目標不是敲鑼打鼓、輕輕松松就能實現的。

機遇前所未有，挑戰前所未有。每個人都要增強責任感、使命感，在各自崗位上為中華民族偉大覆興作出更大貢獻。

*本文來自新華網

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