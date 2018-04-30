利嘉閣：十大屋苑周末錄17宗買賣

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，近日市場焦點落於二手屋苑樓價屢創新高的消息，刺激交投氣氛急升。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日(4月28至4月29日)十大指標屋苑累錄17宗二手買賣個案，較上周末(4月21至4月22日）的12宗增加5宗或約42%。

廖偉強指出，一手市場主以新盤貨尾銷售為主，缺乏焦點，使部份買家回流二手市場；加上，近期二手屋苑樓價屢創新高，令買家對後市充滿信心，願意追價入市，購得心頭好，使二手交投有上升的趨勢。再者，政府近日推出就土地未來規劃的議題向公眾作出諮詢，當中反映政府難以尋地填補土地短缺，覓地建屋的困難進一步增加。在房屋供不應求的情況，樓價難以急跌，故買家普遍看好後市，相信短時間內二手交投會持續微升。

於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，按地區劃分，九龍區是最多成交之地區，錄得7宗成交個案，較上周增加4宗；而新界區錄6宗成交，較上周減少1宗；港島區則有4宗成交，較上周上升2宗。若以屋苑劃分，康怡花園、新都城及映灣園表現最佳，各錄得3宗成交；其次是黃埔花園、美孚新村及沙田第一城各錄得2宗成交；而太古城及嘉湖山莊就只各有1宗成交；杏花村及麗港城與上周末一樣未有成交。

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