順豐(002352-CN)五折推股權激勵 「金手鏈」撒向1200余人

對於許多「外行」們而言，快遞小哥此前的「月薪過萬元」曾經很是讓大家羨慕了一場，而順豐控股(002352-CN)4月26日晚間推出的股權激勵公告，更是將快遞行業的待遇再次拉升。

根據公司推出的股票增值權激勵計劃和限制性股票激勵計劃可見，公司擬分別向海內外核心員工實施激勵，涉及員工超過1200人。

「本計劃涉及的授予激勵對象為對公司未來經營和發展起到重要作用的核心人才，不包括獨立董事、監事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。」公告稱。

從公告內容來看，公司此次公布的涉及1203人的限制性股票激勵計劃，擬向激勵對象授予731.25萬股限制性股票，約占計劃草案公告時公司股本總額的0.17%。其中首次授予585萬股，占計劃公告時公司股本總額的0.13%；預留146.25萬股，占計劃公告時公司股本總額的0.03%，預留部分占本次授予權益總額的20%。公司在全部有效期內的股權激勵計劃所涉及的標的股票總數累計未超過公司股本總額的10%。激勵計劃中任何一名激勵對象所獲授限制性股票數量未超過本激勵計劃草案公告時公司股本總額的1%。

此外，采用股票增值權工具的激勵計劃，激勵對象的確定依據和範圍為受政策限制無法納入限制性股票激勵計劃的公司在海外工作的核心人才，共計29人，計劃擬向激勵對象授予13.865萬份股票增值權，約占計劃草案公告時公司股本總額的0.003%。

激勵方案的首次授予價格為24.33元/股，即滿足授予條件後，激勵對象可以每股24.33元的價格購買公司向激勵對象增發的公司限制性股票。公告提及，首次授予價格的確定方法有兩個參考標準，首次授予限制性股票授予價格不低於股票票面金額，且不低於兩個參考標準中的較高者，即，計劃公告前1個交易日公司股票交易均價（前1個交易日股票交易總額/前1個交易日股票交易總量）每股47.31元的50%，為每股23.66元；計劃公告前20個交易日公司股票交易均價每股48.65元的50%，為每股24.33元。

預留限制性股票在每次授予前，要召開董事會審議通過相關議案，並披露授予情況的摘要。預留限制性股票授予價格不低於股票票面金額，且不低於兩個參考條件中價格較高者，即，預留限制性股票授予董事會決議公布前1個交易日的公司股票交易均價的50%；預留限制性股票授予董事會決議公布前20個交易日、前60個交易日或者前120個交易日的公司股票交易均價之一的50%。

當然，對於各年度業績考核，公司也有目標。第一個解除限售期，以2017年公司歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為基數，2018年公司歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤增長率不低於10%。第二個解除限售期，以2017年公司歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為基數，2019年公司歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤增長率不低於24%。(來源：證券日報)

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