萬達500億建成「東方影都」 欲打造全球電影產業中心

「總投資約500億元、建設歷時四年多的『世界東方·電影之都』，今天終於迎來了竣工落成。」就在上合峰會一個月前、2018年4月28日，在青島東方影都的建成儀式上萬達集團董事長王健林如是說道。

早在2013年，總投資約500億元的青島東方影都項目就開始動工，如今建設過程已歷時4年零7個月。

如今，中國電影產業已經發展成為世界第二大市場，但是中國電影工業化仍處於初級階段。中國電影工業基本沒有建立起前期拍攝、後期制作、宣發、放映完整的工業化體系，而作為“硬件”的電影重工業領域中國起步更晚，高科技影棚建設、先進拍攝設備的使用、數字化後期制作都成了中國電影的短板，以至於多數中國影片的後期不得不拿到好萊塢，甚至韓國、日本制作。電影工業化水平高低直接影響到中國電影產業未來發展格局。

王健林介紹道，該項目占地166公頃，建設全球設施最先進、配套最齊全的電影產業園，包括了52個高科技的攝影棚，已建成30個，在建還有10個。有世界最大的1萬平米的超大攝影棚，有世界唯一的室內外合一的水上攝影棚，有大型的影視外景地，有世界先進的影視後期制作工廠。

按照萬達的規劃，東方影都按照電影工業體系要求，聚集全球影視行業資源，為入駐影視企業提供國際標準的專業服務；由政府部門提供國際化影視企業所需的海關、簽證、人才、金融、物流等一站式服務。

此前，青島市、西海岸新區和萬達、融創各出資50%設立總額50億元的影視產業發展專項資金，對入駐東方影都拍攝的影視作品給予制作費用20%-40%的補貼；青島市設立專項扶持資金，對在東方影都註冊經營的影視企業，給予最高不超過營業收入10％的補貼。

王健林表示，青島東方影都建成是中國電影工業化的裏程碑，它添補了中國重工業電影產業的空白，必將助力中國電影的發展，推動中國電影走向世界。東方影都的建設改變了青島城市地位，推動青島把影視產業作為了新興的支柱產業發展。

目前，東方影都項目已全部建成，一座座工業化的拍攝裝備和場地已拔地而起，但這座全球最大、設施最先進電影產業園能否真正吸引全球電影的入駐、何時能收回巨額投資，還需要經過時間的考驗。

經濟觀察網訊 記者 種昂

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