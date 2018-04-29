機構解讀外資可控股合資券商：利好中國資本市場

北京時間4月29日消息，經國務院批準，證監會正式發布《外商投資證券公司管理辦法》（以下簡稱《外資辦法》）。

《外資辦法》允許外資控股合資證券公司。合資證券公司的境內股東條件與其他證券公司的股東條件一致；體現外資由參轉控，將名稱由《外資參股證券公司設立規則》改為《外商投資證券公司管理辦法》。

此前對於外資機構投資合資券商門檻將被清除一事，市場人士曾分析稱，外資機構的門檻被清除，對A股市場也是一大利好。

據業內人士透露，有時候外資由於無法謀求控股股東的地位，在合資機構中話語權不高，所以是出於戰略布局考慮而選擇了退出。但該人士也坦言，外資持股比例的限制確實在一定程度上成為外資在中國經營金融機構的障礙之一。

此次正式發布實施的《外資辦法》與征求意見稿相比最大的變化，是取消了「單個境外投資者持有，或者通過協議、其他安排與他人共同持有上市證券公司已發行的股份比例不超過30%」的要求，不再對單個境外投資者持有上市證券公司股份另設比例限制。這或許意味著外資可以在國內全資控股證券。

但對於基金方面，證監會表示，基金管理公司對境外投資者進一步開放，允許外資持股比例達到51%，不涉及對現有規則的修改。

私募機構星石投資曾認為，外資可控股合資券商是中國未來整體經濟更加開放的先行體現。外資的實質性進入，將提高國內機構的競爭力。對外開放加大將開啟中國新金融開放周期，未來，中國市場的全球價值將逐步顯現，利好A股。

相關機構表示，中國新金融開放周期，這“新”字主要體現在兩個方面。一是新金融體系核心確定，穩定金融體系全局。從金融系統健康狀況來看，隨著銀行資產質量改善和實體投資效率提升，目前的中國整體資產的投資機會正在顯現。二是新金融周期下，以居民收入和消費來刻畫金融周期更為貼切，而非傳統的信貸、房地產。經濟結構轉型下的中國，消費已經超越投資成為拉動經濟增長的最重要因素。

該機構解釋，中國市場的全球價值將逐步顯現。海外資金對中國由低配到標配，增量資金流入改變流動性緊平衡下市場的存量博弈局面。對A股而言，機構資金流入重振價值投資偏好，支持中國A股票市場資產價值繼續重估，可以預見，外資在A股的持股比例有望繼續提高，利好中國資本市場。

新浪財經 責任編輯：張恒星 SF142

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