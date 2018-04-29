5月新機熱 傳宏達電旗艦機最快月底台灣上市

台灣今年來智慧手機銷售清況冷淡，4 月來陸續有新機上市，5 月還將有一波新機潮，包括中國手機品牌華為、OPPO、小米、vivo 新機陸續登台，外傳宏達電 (2498-TW) 新旗艦 U12 + 最快可在 5 月底在台灣開賣，不缺席第 2 季新機戰。

當三星、Sony、華為等陸續在台灣上市旗艦機的同時，宏達電年度旗艦機卻是沒有聲量，僅以中階入門的 Desire 系列先行應戰，市場對名稱、規格也有諸多傳言，最新消息傳出，新旗艦敲定是 U12+，最快可在月底上市。

根據目前流傳的規格，宏達電 U12 + 為 6 吋 Super LCD 螢幕，搭載 18:9 全螢幕，Qualcomm Snapdragon 845，前後都是雙鏡頭， 前置 800 萬畫素雙鏡頭，後置則是 1200 萬畫素及 1600 萬畫素雙鏡頭，版本分成 4GB RAM / 64GB ROM、6GB RAM / 128GB ROM。

宏達電今年再請出五月天擔任代言人，阿信在 4 月 27 日前往宏達電新店總部參觀，董事長王雪紅親自接待，市場猜測，隨著新旗艦推出日期的逼近，可能有一些進一步的合作規劃，但宏達電則是不對外透露新旗艦的相關消息。