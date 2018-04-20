宏達電今年旗艦機還沒影子 入門機Desire 12先暖身

非蘋陣營上半年卯力推新機，但是宏達電 (2498-TW) 年度旗艦機一直還停留在傳言階段，外傳 U12 可望 5 月對外亮相，今 (20) 日則是宣布 Desire 12 將率先在台上市，5 月 1 日五大電信全面開賣，為旗艦機先暖身。

面對三星、華碩 (2357-TW)、華為、OPPO、小米等新手機熱鬧上市的競爭局勢，宏達電今 (20) 日宣布 Desire 系列全新成員在台上市消息，且展開預購，Desire 12 提供黑色、紫色及金色 3 種顏色，單機建議售價 5990 元，鎖定入門機市場。

宏達電表示，全台 HTC 專賣店、HTC 網路商店今日開放預購、4 月底開始陸續出貨，且提供獨家優惠，中華電 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW)、亞太電 (3682-TW) 及台灣之星等五大電信門市則在 5 月開賣。

宏達電近年來改變機海策略，今年預計推出 5-6 款新機，價格帶包含高中低階市場，Desire 系列在 3 月下旬發表，分別是 Desire 12 與 Desire 12 + 等 2 款全螢幕手機，由入門機的 Desire 12 先上市，Desire 12 + 也會在後續上市。

宏達電台灣區總經理陳柏諭曾指出，今年會在各個價格帶都推出新機，目標上半年重回台灣手機市場銷售量、銷售價前 3 名。